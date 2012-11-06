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Recordbod van €385 voordeel bij energieveiling

Nieuws
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De vijfde energieveiling van de Consumentenbond levert de 100.000 deelnemers een gemiddeld voordeel op van €385 bij een jaarcontract met vaste energietarieven. Energiedirect.nl biedt daarmee de hoogste besparing ooit bij een energieveiling van de Consumentenbond. Voor contracten met een looptijd van drie jaar is het voordeel €225 per jaar en ook hier is energiedirect.nl de hoogste bieder.

Gepubliceerd op:6 november 2012

De deelnemers van het energiecollectief van de Consumentenbond ontvangen uiterlijk 13 november een aanbod van energiedirect.nl. Consumenten die al bij de inschrijving hun verbruik hebben ingevuld, ontvangen een aanbod op basis van die gegevens. Mensen die zich nog niet voor de veiling hebben ingeschreven, kunnen dit tot 27 november alsnog doen. Alle deelnemers hebben daarna tot 31 december de tijd om definitief te kiezen voor het aanbod van energiedirect.nl.

Honderden euro's

De Consumentenbond adviseert consumenten om zich jaarlijks te oriënteren in de energiemarkt, bijvoorbeeld via een energiecollectief of energievergelijker. Consumenten kunnen zo profiteren van de gunstige tarieven en welkomstkortingen die door energiebedrijven aan nieuwe klanten worden berekend. Het voordeel dat huishoudens hiermee kunnen behalen, loopt in de honderden euro's. Voor consumenten die niet regelmatig willen overstappen, is een contract met vaste tarieven voor 3 jaar een interessant alternatief.