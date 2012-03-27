Staat moet thuiskopiestelsel moderniseren

Consumenten mogen in Nederland voor eigen gebruik kopieën maken van muziek en films. Downloaden is daarom in Nederland toegestaan. Artiesten en componisten ontvangen voor hun werk een zogenoemde thuiskopievergoeding die wordt geïnd via een opslag op cd's en dvd's. De artiesten en belangenorganisaties die een rechtszaak aanspanden tegen de Staat toen deze de thuiskopievergoedingen bevroor, zijn nu door het Gerechtshof in het gelijk gesteld. Afhankelijk van hun opnamecapaciteit kunnen digitale audio- en videorecorders volgens het hof met een heffing worden belast.

Gezamenlijk voorstel met artiesten

Staatssecretaris Teeven wil het thuiskopiestelsel afschaffen en daarvoor in de plaats een downloadverbod invoeren. De Consumentenbond protesteert hier samen met de artiestenvakbonden Ntb en FNV Kiem tegen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eind november 2011 uit tegen een downloadverbod.

Uit een peiling onder leden van de Consumentenbond bleek eind 2010 dat 91% van de leden een vergoedingenstelsel verkiest boven een downloadverbod.

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