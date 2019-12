Staat moet thuiskopiestelsel moderniseren

Nieuws|Het Gerechtshof in Den Haag is er niet van overtuigd dat het huidige thuiskopiestelsel onwerkbaar is. Dat blijkt uit een uitspraak vandaag in een bodemprocedure die artiesten en belangenorganisaties in 2007 aanspanden tegen de Nederlandse Staat. De Consumentenbond roept staatssecretaris Teeven (Justitie) nogmaals op het bestaande thuiskopiestelsel te moderniseren en af te zien van het downloadverbod.