Telsell houdt ten onrechte geld in bij retourzending

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De onterecht ingehouden bedragen lopen uiteen van €2,50 tot bijna €10. Ook houdt Telsell zich op een aantal andere punten niet aan de wet. Zo neemt het bedrijf bijna 3 weken langer de tijd voor terugbetaling dan de 30 dagen die wettelijk zijn toegestaan. Tevens mogen afgeprijsde spullen ten onrechte niet worden teruggestuurd en vraagt Telsell om een retourreden, anders wordt de terugzending niet verwerkt. In de wet staat dat de koper bij koop op afstand binnen de bedenktermijn het recht heeft zonder opgave van redenen de koop te ontbinden.