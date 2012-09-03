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Telsell houdt ten onrechte geld in bij retourzending

Nieuws
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Bij een retourzending naar Telsell.com houdt het bedrijf ten onrechte de verzendkosten in en rekent het niet toegestane 'verwerkingskosten'. De Consumentenbond wil van Telsell weten hoe benadeelde klanten alsnog het betreffende bedrag terug krijgen en roept benadeelde consumenten op dit te melden.

Gepubliceerd op:3 september 2012

Dat kan via alarm@consumentenbond.nl.

De onterecht ingehouden bedragen lopen uiteen van €2,50 tot bijna €10. Ook houdt Telsell zich op een aantal andere punten niet aan de wet. Zo neemt het bedrijf bijna 3 weken langer de tijd voor terugbetaling dan de 30 dagen die wettelijk zijn toegestaan. Tevens mogen afgeprijsde spullen ten onrechte niet worden teruggestuurd en vraagt Telsell om een retourreden, anders wordt de terugzending niet verwerkt. In de wet staat dat de koper bij koop op afstand binnen de bedenktermijn het recht heeft zonder opgave van redenen de koop te ontbinden.