Vierde energieveiling live te volgen op 12 juni

Leden en niet-leden kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven voor het Energiecollectief. Na de veiling krijgen de inschrijvers een aanbod dat is afgestemd op hun persoonlijk verbruik en kunnen ze beslissen of ze willen overstappen. Nieuw is dat inschrijvers een aanbod ontvangen van de nummers 1 én 2 van de veiling. Consumenten kunnen nu behalve de prijs ook andere factoren laten meewegen, bijvoorbeeld welke leverancier het beste scoort op klanttevredenheid of duurzaamheid. Informatie hierover is te vinden op de website van de Consumentenbond.

Eenjarig contract

De Consumentenbond raadt consumenten aan om elk jaar over te stappen en daarbij te kiezen voor een jaarcontract met vaste tarieven voor stroom en gas. Na dat jaar worden vaste tarieven automatisch omgezet in variabele tarieven. Energieleveranciers bieden nieuwe klanten die overstappen via een vergelijker of collectief vaak forse kortingen. Zo kunnen consumenten elk jaar honderden euro's besparen op hun energierekening.

*De geboden besparing is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 3500 kWh stroom en 1850m3 gas.