Aanpassing cookiewet biedt consumenten nog steeds te weinig keuze

Bart Combée, directeur Consumentenbond: `Ook wij kregen veel klachten van consumenten over de gebruiksonvriendelijkheid van de cookiewet. Die wet heeft de transparantie en informatie over cookies verbeterd en is oorspronkelijk bedoeld om consumenten te beschermen, maar wordt door velen als storend ervaren. Het is goed dat minister Kamp nu aanpassingen wil doen om dit te verbeteren, maar er valt nog steeds weinig te kiezen voor consumenten. Er moet een mogelijkheid komen voor consumenten om tracking-cookies te weigeren,bij voorkeur met een handeling voor alle sites tegelijk.'

Minister Kamp stelde maandag 20 mei in een brief aan de Tweede Kamer een tweetal aanpassingen van de cookiewet voor. Websites hoeven niet langer toestemming te vragen voor cookies waarmee zij het bezoek aan de eigen website meten. Daarnaast hoeven websites voor tracking-cookies geen OK-knop meer te gebruiken, het volstaat om over tracking-cookies informatie te bieden. Consumenten die daarna op een website doorklikken worden geacht daarmee hun toestemming te geven. Maar consumenten die bezwaar maken tegen privacy-gevoelige cookies hebben ook na de voorgestelde aanpassingen als enige optie om de bewuste website niet te bezoeken. De voorstellen van minister Kamp zijn onderwerp van een internetconsultatie waarbij iedereen zijn mening of suggesties aan de minister kan sturen via internetconsultatie.nl. In het najaar stuurt de minister een definitief wetsvoorstel naar de Kamer.

