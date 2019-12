Cookiewetgeving moet anders

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij krijgen klachten van consumenten die aangeven hun privacy belangrijk te vinden maar ook te hechten aan gebruiksgemak. Ze ergeren zich eraan dat ze voortdurend de vraag voorgelegd krijgen of ze akkoord gaan met het plaatsen van cookies. Daarnaast klagen consumenten over websites die een zogenaamde cookie-muur hebben neergezet waarbij de website alleen toegankelijk is voor consumenten die akkoord gaan met cookies.'

De Consumentenbond ziet verschillende mogelijkheden om de wet aan te passen. Eén daarvan is een opt-out regeling voor cookies, die in de rest van Europa wordt toegepast. Cookies worden dan automatisch geplaatst, tenzij consumenten zelf aangeven dat ze dat niet willen. Op dit moment is Nederland het enige land met een opt-in regeling, waarbij consumenten actief toestemming moeten geven voor het plaatsen van cookies. Voor de langere termijn vindt de Consumentenbond dat consumenten eenmalig hun voorkeur voor cookies moeten kunnen uitspreken en niet steeds op elke website. Het gebruik van de Volg Me Niet knop (Do Not Track) in browsers is daarvoor geschikt.

Campagne 'Volg me niet'

Met de campagne 'Volg me niet' besteedt de Consumentenbond aandacht aan het volgen van consumenten op internet en de rol die cookies daarbij spelen. In de Nationale Afmeldweek, eind januari 2013, gaf de Consumentenbond praktische tips over de beste en snelste manieren om af te komen van ongewenste reclameaanbiedingen en verkooptelefoontjes. In een poll op de website van de Consumentenbond gaf ruim de helft van de 7.000 deelnemers aan het meeste last te hebben van reclame op internet.