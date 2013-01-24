Weinig printen kost toch veel inkt

HP-printers met de 364-cartridgeserie gebruiken bijvoorbeeld €3 aan inkt als 30 testafdrukken achter elkaar worden gemaakt (20 zwarte tekstpagina's en 10 pagina's met een kleurengrafiek). Uitgespreid over 3 weken kost het €8,30 om diezelfde printjes te maken. Slechts een derde van de inkt komt dus op het papier terecht, de rest verdwijnt na het schoonmaken in een opvangsponsje. De HP-printers met de 301-cartridgeserie zijn juist zeer zuinig, deze printers gebruiken bijna geen extra inkt voor het schoonmaken.

Grote verschillen

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Fabrikanten zetten wel op de cartridgeverpakking hoeveel pagina's iemand daarmee kan printen, maar dat is gebaseerd op een internationale standaard waarbij verschillende soorten afdrukken direct na elkaar worden gemaakt. Het zou duidelijker zijn als ze ook vermelden hoeveel inkt de cartridges verbruiken voor reiniging en wanneer dat gebeurt. Zeker omdat blijkt dat er enorm grote verschillen zijn tussen de diverse soorten cartridges.' De volledige printertest met ook resultaten van Canon en Epson staat in de Consumentengids van februari.