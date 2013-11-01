Aanpassing tarieven 2014

Gepubliceerd op:1 november 2013
Voor 2014 zijn de tarieven van onze lidmaatschappen en abonnementen bijgesteld. Deze zijn door de Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond, goedgekeurd. Voornamelijk als aanpassing aan de inflatie, maar ook om onze leden in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.
In onderstaande tabellen staan de oude en nieuwe tarieven.
|Tarief 2013
|Tarief 2014
|Maandlidmaatschap
|Consumentengids + Online
|€6,95
|€6,95
|Jaarlidmaatschap
|Gids + Online
|€63
|€65
|Consumentenbond Online
|€48
|€50
|Vriend
|€10
|€15
|Gidsabonnement
|Tarief 2013
|Tarief 2014
|Geldgids
|€40
|€42,50
|Digitaalgids
|€32
|€33
|Gezondgids
|€32
|€33
|Reisgids
|€36
|€33
|Miss Perfect
|€25
|€27,50
|Beste Koop voor je kind
|n.v.t.
|€12,50