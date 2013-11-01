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Aanpassing tarieven 2014

Nieuws
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De Consumentenbond werkt continu aan de verbetering van zijn dienstverlening. Denk aan: het opkomen voor belangen van consumenten, het geven van eerste hulp bij juridische vragen en het aanbieden van steeds meer manieren om op je vaste lasten te besparen. Daarnaast test de Consumentenbond een toenemend aantal producten en biedt sneller testinformatie nadat producten op de markt zijn verschenen.

Gepubliceerd op:1 november 2013

Mensen

Voor 2014 zijn de tarieven van onze lidmaatschappen en abonnementen bijgesteld. Deze zijn door de Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond, goedgekeurd. Voornamelijk als aanpassing aan de inflatie, maar ook om onze leden in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

In onderstaande tabellen staan de oude en nieuwe tarieven.

   Tarief 2013  Tarief 2014
 Maandlidmaatschap    
 Consumentengids + Online  €6,95  €6,95
     
 Jaarlidmaatschap    
 Gids + Online  €63  €65
 Consumentenbond Online  €48  €50
 Vriend  €10  €15

 

 Gidsabonnement  Tarief 2013  Tarief 2014
 Geldgids  €40  €42,50
 Digitaalgids  €32  €33
 Gezondgids  €32  €33
 Reisgids  €36  €33
 Miss Perfect  €25  €27,50
 Beste Koop voor je kind n.v.t.  €12,50

 