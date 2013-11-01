Aanpassing tarieven 2014

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De Consumentenbond werkt continu aan de verbetering van zijn dienstverlening. Denk aan: het opkomen voor belangen van consumenten, het geven van eerste hulp bij juridische vragen en het aanbieden van steeds meer manieren om op je vaste lasten te besparen. Daarnaast test de Consumentenbond een toenemend aantal producten en biedt sneller testinformatie nadat producten op de markt zijn verschenen.