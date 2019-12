55.000 consumenten steunen #Premiejagen

Nieuws|Maar liefst 55.000 consumenten tekenden sinds september 2013 de 'Petitie Premiejagen' voor lagere zorgpremies. Daarnaast kwamen er ook veel positieve reacties op de website en via social media. Consumenten lieten de Consumentenbond weten het met het standpunt eens te zijn en sommigen vonden het zelfs de beste actie ooit van de Consumentenbond.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "De verlagingen van de zorgverzekeringen zijn met gemiddeld €120 per jaar voor het eerst echt substantieel. Maar de opgebouwde reserves zijn nog niet aangesproken en aan de verzekerden teruggegeven. Het kan niet zo zijn dat consumenten keer op keer te maken krijgen met bezuinigingen en beperkingen van het verzekeringspakket, en tegelijkertijd onnodig veel premie betalen". Ook de politiek reageerde op het onderzoek en onze wens tot verlaging van de zorgpremie. Niet alleen verschenen er diverse berichten op Twitter van Kamerleden, ook kwam het onderwerp meerdere malen aan de orde bij beraadslagingen van de Tweede Kamer. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) reageerde geprikkeld op de actie #Premiejagen. Zij baseerde zich echter op verkeerde veronderstellingen. Een schriftelijke discussie hierover met de minister was het gevolg.

Gezondgids onderzoek

Uit onderzoek voor de Gezondgids van oktober 2013 beek dat sommige zorgverzekeraars een solvabiliteitsmarge van maar liefst 230% hanteren, terwijl 150% vereist is volgens De Nederlandsche Bank (DNB). De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke mate de onderneming bij liquidatie kan voldoen aan de financiële verplichtingen. Er blijken grote onderlinge verschillen in de marges die verzekeraars aanhouden. Gemiddeld zouden de verzekeraars de premie eenmalig gemiddeld met €200 kunnen laten dalen als zij deze overwinsten aan de verzekerden zouden teruggeven.