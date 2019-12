Energieprijzen dalen, energierekening blijft gelijk

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het deel van de energierekening waar consumenten geen invloed op hebben, zoals belastingen en netwerkkosten, is de afgelopen vier jaar gestegen van 47% naar 55%. Het deel waar consumenten wel op kunnen besparen zijn de leveringskosten. Wij raden consumenten aan om jaarlijks na te gaan of ze met een overstap naar een andere energieleverancier kunnen besparen op die leveringskosten.'

Overstappers positief



Uit onderzoek van de Consumentenbond onder 5000 consumenten blijkt dat 88% procent van de consumenten die het afgelopen jaar een andere energieleverancier kozen, tevreden is over de overstap. Door over te stappen via een vergelijkingssite of energiecollectief kunnen consumenten profiteren van lage instaptarieven of een welkomstkorting.

De Energievergelijker van de Consumentenbond laat consumenten zien hoeveel het voordeel is. In deze vergelijker staan ook de cijfers voor klanttevredenheid over energieleveranciers. Leden en niet-leden die kiezen voor gemak, kunnen zich inschrijven voor het Energiecollectief van de Consumentenbond. Zij krijgen na afloop van de energieveiling op 19 maart een vrijblijvend aanbod voor een één- en driejaarscontract van de energieleverancier met het gunstigste bod.