Goedkope software via advertentiesites vaak illegaal

Bij een uitgebreide scan van 166 advertenties constateerde de Consumentenbond dat 30% van de aangeboden Windows 8 pakketten vermoedelijk illegaal is, bij Office 2013 71% en 97% van de Photoshop CS 6 pakketten. De illegale software is vaak te herkennen aan een extreem lage prijs. Advertenties zonder telefoonnummer, teksten als 'geen probeerversie' of 'werkt zonder problemen' duiden er ook op dat het niet om een originele versie gaat, net als taalfouten of amateuristische afbeeldingen in de advertentie. Verder valt op dat veel illegale advertenties wekenlang op de advertentiesites blijven staan.

Voordelig én legaal

De Digitaalgids van september geeft consumenten tips hoe te besparen op legale software. Bijvoorbeeld door het kopen van een oude versie van een pakket of het kopen van software in de Verenigde Staten of Duitsland. Mensen met schoolgaande of studerende kinderen kunnen via surfspot.nl aantrekkelijk geprijsde softwarepakketten aanschaffen.

