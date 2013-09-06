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Goedkope software via advertentiesites vaak illegaal

Nieuws
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Software die op advertentiesites voor bodemprijzen te koop wordt aangeboden, is vaak illegaal. De Consumentenbond deed een steekproef voor de Digitaalgids van september en bestelde 10 softwarepakketten bij aanbieders op Marktplaats en Speurders. In 7 gevallen werd er een illegale versie geleverd. Het kopen van illegale software is strafbaar en kan bovendien problemen opleveren op de computer waar het illegale materiaal op wordt geïnstalleerd.

Gepubliceerd op:6 september 2013

Bij een uitgebreide scan van 166 advertenties constateerde de Consumentenbond dat 30% van de aangeboden Windows 8 pakketten vermoedelijk illegaal is, bij Office 2013 71% en 97% van de Photoshop CS 6 pakketten. De illegale software is vaak te herkennen aan een extreem lage prijs. Advertenties zonder telefoonnummer, teksten als 'geen probeerversie' of 'werkt zonder problemen' duiden er ook op dat het niet om een originele versie gaat, net als taalfouten of amateuristische afbeeldingen in de advertentie. Verder valt op dat veel illegale advertenties wekenlang op de advertentiesites blijven staan.

Voordelig én legaal

De Digitaalgids van september geeft consumenten tips hoe te besparen op legale software. Bijvoorbeeld door het kopen van een oude versie van een pakket of het kopen van software in de Verenigde Staten of Duitsland. Mensen met schoolgaande of studerende kinderen kunnen via surfspot.nl aantrekkelijk geprijsde softwarepakketten aanschaffen.