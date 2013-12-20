Hypotheekproblemen na echtscheiding

De fiscale regels voor de eigenwoningschuld zijn flink aangescherpt. De hypotheekrente mag voor nieuwe hypotheken alleen worden afgetrokken als de hypotheekschuld binnen 30 jaar wordt afgelost. Op het moment dat stellen uit elkaar gaan, wordt de woning dikwijls door de achterblijver overgenomen. De lening die de hij of zij hiervoor afsluit, ziet de bank als een nieuwe hypotheek. Zelfs als een van beiden op één inkomen de huidige hypotheek kan betalen ontstaan er problemen. Dat komt omdat hij of zij het hypotheekdeel van de ex-partner onder de nieuwe hypotheekregels moet overnemen. Hierdoor stijgen de maandlasten vaak aanzienlijk. Bovendien willen banken de achterblijvende partner vaak geen nieuwe hypotheek verstrekken. Door de nieuwe regels mag je minder lenen en moet je meer betalen (hogere hypotheeklasten en alimentatie).

Hypotheekrenteaftrek

De Consumentenbond pleit er samen met Vereniging Eigen Huis voor dat een partner die gaat scheiden de keuze heeft zijn of haar recht op de bestaande eigenwoningschuld over te dragen aan de partner die in het huis blijft wonen. Deze achterblijvende partner behoudt dan de volledige bestaande schuld en recht op de volledige hypotheekrenteaftrek zoals die in de oude situatie ook bestond. Hierdoor blijven de maandlasten voor het huis gelijk en hoeven gescheiden huizenbezitters niet noodgedwongen hun huis te verkopen met het risico van een restschuld. De vertrekkende partner doet in dat geval afstand van het overgangsrecht. Dat betekent dat hij of zij bij de aankoop van een nieuw huis de nieuwe hypotheek volledig annuïtair moet gaan aflossen.

