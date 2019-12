Laboratoires Rochelle trekt nepdagvaardingen in

Nieuws|Laboratoires Rochelle heeft zijn klanten laten weten onder druk van de Consumentenbond, TROS Radar, de Autoriteit Consument & Markt en het Openbaar Ministerie alle handelsactiviteiten te staken, de nepdagvaardingen in te trekken en het geld terug te storten van de ongevraagd toegestuurde afslankpillen Natrudyn Forte. De Consumentenbond is blij dat consumenten zich geen zorgen meer hoeven te maken over de nepdagvaardingen, maar twijfelt of Laboratoires Rochelle daadwerkelijk bereid en in staat is om het geld terug te storten. Daarom vraagt de Consumentenbond alle consumenten om te melden of zij het bedrag wel of niet hebben teruggekregen.