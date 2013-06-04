Laboratoires Rochelle trekt nepdagvaardingen in

Via proefpakketten voor €4,99 verkocht Laboratoires Rochelle afslankpillen, maar gaf daarbij niet duidelijk aan dat er vervolgzendingen zouden komen van €59,95 per keer waarvoor bovendien het geld via automatische incasso werd afgeschreven. De Consumentenbond ontving via zijn klachtenplatform talloze meldingen hierover en verscheen in de uitzending bij Tros Radar om consumenten hierover te waarschuwen.

Gezien de agressieve praktijken deed de Consumentenbond bovendien een verzoek aan de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) om met spoed in te grijpen.

Storneren

Consumenten bij wie ten onrechte geld is afgeschreven, kunnen het afgeschreven bedrag storneren. Binnen 56 dagen kunnen consumenten dat zelf doen via internetbankieren. Na die 56 dagen en tot 13 maanden na afschrijving kunnen ze het doen via de bank met een MOI-procedure (Melding Onrechtmatige Incasso).

Gedupeerden van Laboratoires Rochelle kunnen in een reactie onder dit bericht laten weten of ze het onterecht betaalde geld ook daadwerkelijk terug hebben gekregen.

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