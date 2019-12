NLE en Budgetenergie winnen energieveiling

Nieuws|NLE heeft tijdens de achtste energieveiling van de Consumentenbond de beste aanbieding gedaan voor een 1-jarig contract. Hiermee bespaart een gemiddeld huishouden* €150 bij een jaarcontract met vaste tarieven voor gas en stroom. Budgetenergie bood de hoogste korting voor een 3-jarig contract. Met een besparing van gemiddeld €205 per jaar zijn ook mensen die niet ieder jaar willen overstappen voordelig uit.

Niet-leden kunnen zich net als leden van de Consumentenbond nog tot 28 november gratis en vrijblijvend inschrijven voor dit Energiecollectief en krijgen daarna een aanbod afgestemd op hun persoonlijk verbruik. Tot en met 31 december kunnen deelnemers aangeven of ze het aanbod accepteren. De Consumentenbond organiseert het Energiecollectief 3 keer per jaar.

Forse besparing

De Consumentenbond adviseert consumenten om elk jaar naar hun energiecontract te kijken. Jaarlijks overstappen loont, omdat energieleveranciers grote kortingen bieden aan nieuwe klanten. Zo liggen de aanbiedingen in de veiling vaak honderden euro's lager dan bij een regulier contract. Een andere manier om op de energierekening te besparen, is verschillende aanbieders met elkaar vergelijken via de Energievergelijker van de Consumentenbond. Hier kan de besparing nog groter zijn dan bij de energieveiling.

*De geboden besparing is gebaseerd op een gemiddeld verbruik per jaar van 3500 kWh stroom en 1850m3 gas.