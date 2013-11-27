Rechten luchtvaartpassagiers handhaven

De huidige passagiersrechten stammen uit 2005. Vooral na het Sturgeon-arrest (2009), waarin het Europese Hof van Justitie het recht op compensatie bij vertraging bevestigde, heeft de luchtvaartsector zich in allerlei bochten gewrongen om geen compensatie te hoeven uitkeren. Een onderzoek in de Reisgids van november 2013 bevestigt dat nog eens.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De Europese Commissie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stellen dat het recht op compensatie wel wat minder kan. Ze verwachten dat luchtvaartmaatschappijen zich dan beter aan de wet gaan houden. Dat is niet alleen een beloning voor slecht gedrag, maar ook een bizarre redenering: alsof je hoopt dat door lagere boetes, automobilisten minder vaak door rood licht gaan rijden'.

Europees voorstel

De discussie over vertragingscompensatie maakt deel uit van een bredere herziening van de Europese passagiersrechten. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook regels voor de verzorging van vertraagde passagiers, het kosteloos corrigeren van spelfouten en maximumtermijnen voor klachtafhandeling. Het Europees Parlement heeft al aangegeven dat een versobering van de passagiersrechten wat hen betreft niet acceptabel is.



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