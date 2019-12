Rechten luchtvaartpassagiers handhaven

Nieuws|Het uitkleden van de passagiersrechten is een onacceptabele beloning voor het jarenlange wangedrag van de luchtvaartsector tegenover consumenten. Die boodschap geeft de Consumentenbond aan de Tweede Kamer mee voor het debat met staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) op 28 november. Dan wordt gesproken over het standpunt van Nederland in de Europese onderhandelingen over herziening van de passagiersrechten, waaronder het recht op compensatie bij vertraging.