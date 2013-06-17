Reisprijzen zetten consumenten nog steeds op het verkeerde been

Maandag 17 juni laat de Consumentenbond een zeppelin op langs de A4 (ter hoogte van afrit 5 Roelofarendsveen) met de waarschuwing: 'Let op, World Ticket Center rekent extra kosten!'. Andere organisaties waar de Consumentenbond deze week actie tegen gaat voeren zijn: Solmar Tours, Center Parcs, Arke, Kras, Bizztravel, Landal en Belvilla.

60 onderzochte websites

In de Consumentengids van januari 2013 concludeerde de Consumentenbond dat geen enkele van de 60 onderzochte reiswebsites zich voor 100% aan de regels voor eerlijke prijzen houdt. Consumenten konden onder andere bij het meldpunt Reisprijzen aangeven welke reisaanbieders zich schuldig maken aan oneerlijke prijzen. Er kwamen honderden meldingen binnen, ook over de bedrijven die de Consumentenbond deze week aanpakt.