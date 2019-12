Schippers onderzoekt misleidende etiketten op 'fruit'drankverpakkingen

Nieuws|Minister Schippers heeft woensdag 18 december 2013 aan de Tweede Kamer beloofd dat zij zich in gaat zetten voor heldere etikettering van 'fruit'drankverpakkingen. De Consumentenbond stelt onduidelijke en misleidende verpakkingen al langer aan de kaak met onderzoek en de campagne Kletsplaatjes en is dan ook blij met de toezegging van de minister. Voor de zomer zal zij de Tweede Kamer een brief sturen waarin zij hier op terugkomt.

Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de supermarktschappen boordevol staan met dranken waarvan de inhoud niet strookt met de uitstraling van het etiket en de benaming. Het betreft drankverpakkingen met prachtige afbeeldingen van vruchten, waarvan slechts een paar druppeltjes in die drank zitten. Op aandringen van de Consumentenbond passen sommige fabrikanten hun verpakkingen aan, zoals Albert Heijn heeft gedaan met zijn rode druivensap. Het ministerie gaat de volgende opties onderzoeken: een proefproces door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), aanvullende richtlijnen opnemen in de Warenwet of aanpassingen in de Europese levensmiddelenwetgeving.

Overige toezeggingen Schippers

In het overleg met de Tweede Kamer heeft minister Schippers eveneens aangekondigd dat de NVWA in februari 2014 een begin maakt met de openbaarmaking van hygiënecontroles in horecabedrijven. De Consumentenbond is hier groot voorstander van, mits dit op de juiste wijze gebeurt. Ook informeert de minister de Tweede Kamer binnenkort over steviger beleid voor zoutreductie in levensmiddelen en sturen staatssecretaris Dijksma en minister Schippers een verbeterplan voor de NVWA naar de Tweede Kamer. Dit zijn onderwerpen waar de Consumentenbond zich al jarenlang voor inzet.