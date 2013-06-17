Snelle resultaten Actieweek Reisprijzen



De Consumentenbond liet op de eerste dag van de Actieweek Reisprijzen van 17 tot 21 juni een zeppelin op langs de A4 met een waarschuwing over extra kosten die World Ticket Center (WTC) rekent boven op hun advertentieprijzen. WTC heeft zijn website vooralsnog niet aangepast. Andere organisaties die de Consumentenbond tijdens de actieweek aanspreekt zijn: Center Parcs, Landal en Belvilla.

Als de partijen geen gehoor geven aan de oproep, overweegt de Consumentenbond verdere stappen.

Meldingen

De Consumentenbond spreekt tijdens de Actieweek Reisprijzen reisorganisaties aan die consumenten op het verkeerde been zetten met kunstmatig lage advertentieprijzen, vooraf aangezette vinkjes, verborgen kosten en onduidelijke toeslagen. Dit is een grote ergernis van consumenten, wat ook blijkt uit de honderden meldingen die sinds december 2012 binnenkwamen op het meldpunt Reisprijzen van de Consumentenbond.

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