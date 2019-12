Teleurstellend Europees voorstel collectief actierecht

De Consumentenbond is voorstander van een effectieve en efficiënte mogelijkheid voor representatieve consumentenorganisaties om collectief schadevergoeding in geld te eisen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De Europese Commissie laat consumenten in de steek met alleen een aanbeveling. Het ontbreken van de mogelijkheid tot collectieve schadevergoeding is het grootste hiaat in de consumentenbescherming; Europese wetgeving was op zijn plaats geweest. Consumenten moeten kunnen krijgen waar ze recht op hebben. Gelukkig heeft de regering aangekondigd na de zomer wél met een wetsvoorstel te komen voor Nederlandse consumenten. Daar kijken wij reikhalzend naar uit.'

Voordelen

Als een consumentenorganisatie namens een groep consumenten naar de rechter kan stappen om schadevergoeding te eisen, dan scheelt dat veel tijd, geld en moeite. Voor consumenten, maar ook voor het bedrijf in kwestie en de rechterlijke macht die in plaats van mogelijk duizenden zaken slechts met één zaak te maken krijgen. Voor veel consumenten is een individuele gang naar de rechter veel te duur. Collectieve schadevergoeding zorgt ervoor dat gedupeerde consumenten schadeloos kunnen worden gesteld, zonder dat dit leidt tot een claimcultuur of 'Amerikaanse toestanden'.

