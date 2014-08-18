Aegon compenseert woekerpolisklanten

Aegon keert onder druk van de rechter een extra schadevergoeding uit van naar schatting gemiddeld €400 per polis. Consumenten met een polis die voor 14 juni 2013 is geëindigd moeten zich wel zelf bij de verzekeraar melden om het bedrag te krijgen. Het gaat om Aegon verzekeringen met de namen Koersplan, Bonusplan, Kapitaalplan, PremieSpaarplan, Spaareffect, AOW-privéplan, Mixplan, Koopsom, Toekomstplan, Vermogensplan, Fiscaalvoordeelplan en Garantieplusplan.

Koersplan de weg kwijt

De extra schadevergoeding volgt op de juridische overwinning van Stichting Koersplandewegkwijt op 14 juni 2013. De Hoge Raad oordeelde toen dat Aegon tussen 1989 en 1999 een veel te hoge premie berekende voor de overlijdensrisicoverzekering. De 30.000 klanten die zich bij Koersplandewegkwijt aansloten, hebben de schadevergoeding inmiddels ontvangen. De overige klanten krijgen van Aegon ook extra schadevergoeding.