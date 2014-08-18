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Aegon compenseert woekerpolisklanten

Nieuws
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Consumenten die tussen 1989 en 1998 een beleggingsverzekering bij Aegon kochten (meestal via dochter Spaarbeleg) worden door de Consumentenbond geadviseerd zich bij Aegon te melden voor de uitbetaling van een extra schadevergoeding. Gedupeerden geven geen rechten op door het aanbod te accepteren en kunnen hun claim doorzetten als ze vinden dat Aegon ze meer verschuldigd is. Er zijn waarschijnlijk meer dan 500.000 consumenten die tussen 1989 en 1999 een beleggingsverzekering van Aegon afsloten.

Gepubliceerd op:18 augustus 2014

Aegon gebouw

Aegon keert onder druk van de rechter een extra schadevergoeding uit van naar schatting gemiddeld €400 per polis. Consumenten met een polis die voor 14 juni 2013 is geëindigd moeten zich wel zelf bij de verzekeraar melden om het bedrag te krijgen. Het gaat om Aegon verzekeringen met de namen Koersplan, Bonusplan, Kapitaalplan, PremieSpaarplan, Spaareffect, AOW-privéplan, Mixplan, Koopsom, Toekomstplan, Vermogensplan, Fiscaalvoordeelplan en Garantieplusplan.

Koersplan de weg kwijt

De extra schadevergoeding volgt op de juridische overwinning van Stichting Koersplandewegkwijt op 14 juni 2013. De Hoge Raad oordeelde toen dat Aegon tussen 1989 en 1999 een veel te hoge premie berekende voor de overlijdensrisicoverzekering. De 30.000 klanten die zich bij Koersplandewegkwijt aansloten, hebben de schadevergoeding inmiddels ontvangen. De overige klanten krijgen van Aegon ook extra schadevergoeding.