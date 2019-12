Autostoeltjestest 2014 is goednieuwsshow

Nieuws|De nieuwe internationale halfjaarlijkse autostoeltjestest toont een aanmerkelijk positiever beeld dan in het najaar van 2013. Ook kunnen peuters in steeds meer zitjes tegen de rijrichting in worden vervoerd. De Consumentenbond pleit daar al lange tijd voor omdat dit in frontale botsingen superieure bescherming biedt. Met de isofix bevestiging is de gebruiksvriendelijkheid -met gordels van oudsher ondermaats- stukken verbeterd.

De Römer Max-Fix II vervoert kinderen tot maximaal 4 jaar achteruit-kijkend. De Maxi-Cosi 2wayPearl en Römer Dual-Fix ook, maar kunnen desgewenst ook in de laatste periode van de gebruiksduur vooruitkijkend gebruikt worden. De Maxi-Cosi 2wayPearl is de enige de met door de Consumentenbond zeer bepleitte i-Size-norm in deze test. Alle zitjes presteren prima in de botsproeven. Alleen de score van de Dual-Fix is verlaagd omdat het harnasje voor pasgeborenen veel te ruim is. Alle testresultaten met detail van alle geteste autostoeltjes en aanbevelingen staan in de productvergelijker van de Consumentenbond.

Maatregelen

Waar in de vorige test verschillende producten door de mand vielen, ziet de Consumentenbond in de eerste test van 2014 test voornamelijk goede resultaten. Fabrikanten namen toen meteen maatregelen. Ook Römer werkte een vuiltje weg en schopt het nu met de aangepaste Max-Fix tot 'Beste uit de Test' in de categorie van 0-18 kg.