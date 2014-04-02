Blokker past Algemene Voorwaarden aan

De Consumentenbond sprak Blokker tijdens de actieweek Algemene Voorwaarden aan op hun regel dat consumenten alleen recht op garantie hebben op vertoon van de kassabon. Wettelijk mogen consumenten dat bewijs namelijk ook op andere manieren leveren, bijvoorbeeld met een bankafschrijving. Ook geldt nu bij Blokker dat als de kassaprijs hoger is dan de schapprijs, consumenten het product voor de schapprijs mogen kopen, tenzij die prijs overduidelijk onjuist is. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Blokker heeft de handschoen, na wat aandringen van onze kant, goed opgepakt. Ze hebben de onredelijke bedingen verbeterd en de gehele AV een stuk leesbaarder gemaakt. Daar kunnen veel bedrijven nog een voorbeeld aan nemen.'

Tweezijdige voorwaarden

De Consumentenbond strijdt al jaren voor eerlijke en duidelijke Algemene Voorwaarden en heeft met meer dan 50 brancheorganisaties tweezijdige AV opgesteld. Tien branches gebruiken inmiddels het hiervoor door de Consumentenbond gelanceerde logo (zie hiernaast). Dat logo maakt in één oogopslag duidelijk dat de AV tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond.