Collectieve schadevergoeding eindelijk mogelijk

De Consumentenbond strijdt er al decennia voor om collectieve schade te mogen vorderen. Bart Combee, directeur Consumentenbond: 'Met het collectieve actierecht kunnen we bedrijven die consumenten duperen al voor de rechter dagen zodat ze met hun praktijken stoppen. Met een collectieve schaderegeling wordt het ook mogelijk om bedrijven zo nodig via de rechter te dwingen de door hen veroorzaakte schade daadwerkelijk te vergoeden. Het geeft bedrijven ook een extra prikkel om zich (beter) aan de wet te houden.' De nieuwe procedure kan ook gebruikt worden wanneer consumenten schade leiden door verboden kartelafspraken.

Voorwaarden

Om de nieuwe proceduremogelijkheid te gebruiken, dient wel aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. De eisers moeten ondermeer aantonen dat ze eerst hebben geprobeerd om tot een schikking te komen, het gedaagde bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd, of het merendeel van de gedupeerden dient in Nederland wonen. De Consumentenbond gaat de komende tijd gebruiken om het voorstel nader te bestuderen. De verwachting is dat de wet niet eerder dan in de loop van 2016 echt van kracht wordt.

