Cookiewet biedt onvoldoende bescherming volgens consumenten

Uit de enquête blijkt verder dat de grote meerderheid van consumenten (71%) behoefte heeft om tracking cookies te blokkeren, van sommige of alle websites. Toch klikt 50% van de consumenten zonder er bij na te denken altijd op de OK-knop waarmee websites toestemming vragen om cookies te plaatsen, terwijl 32% daarvan aangeeft van geen enkele site tracking cookies te willen.

De Consumentenbond pleit al langer voor een oplossing waarbij consumenten zich eenmalig voor alle tracking cookies kunnen afmelden. Bijvoorbeeld met een do-not-track knop die al in de meeste browsers zit. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Helaas negeren websites massaal het verzoek van consumenten om niet gevolgd te worden als zij dit via de browser instellen. Bij de bedrijven ontbreekt blijkbaar de wil om het probleem op te lossen, dit zal dus wettelijk afgedwongen moeten worden.'

Betere informatie

De informatieverplichting in de cookiewet zorgt wel voor betere informatie over de cookies die websites plaatsen. Maar liefst 73% van de consumenten leest soms of altijd de informatie daarover. Toch voelen veel consumenten zich hierdoor niet beschermd, ze nemen liever zelf maatregelen tegen tracking cookies. 50% verwijdert af en toe cookies, 11% heeft via de browser ingesteld om tracking cookies te blokkeren en 5% gebruikt een browser plug-in.

De cookiewet trad in juni 2012 in werking. Sindsdien heeft de Consumentenbond veel klachten ontvangen van consumenten, vooral over het ontbreken van een eenmalige afmeldmogelijkheid voor cookies. Daarnaast klagen consumenten over websites die een zogenaamde cookie-muur hebben opgeworpen waarbij de website alleen toegankelijk is voor consumenten die akkoord gaan met cookies.

Meer informatie over de enquête staat op www.consumentenbond.nl/enquetecookies.