Cookiewet heeft bar weinig opgeleverd

De cookiewet heeft onze privacy nauwelijks verbeterd, blijkt uit onze enquête. Hoe nu verder? We vroegen het Maurice Wessling, campagneleider Digitaal bij de Consumentenbond.

Voor veel mensen is het een verplicht nummer: even op 'OK' klikken voor de cookies als je een website bezoekt. Maar waarom eigenlijk?

Cookiewet

Hoe zat het ook weer? In juni 2012 trad de cookiewet in werking. Sindsdien moeten websites expliciet toestemming vragen voor het plaatsen van zogenoemde trackingcookies: kleine bestandjes die websites op de pc plaatsen om ons surfgedrag in kaart te brengen.

In maart 2014 publiceerde NRC Next een onderzoek waaruit blijkt dat 28% van de websites zich hier helemaal niet aan houdt: die plaatsen trackingcookies nog voordat ze om je toestemming hebben gevraagd.

Enquête door de Consumentenbond

Bedrijven negeren de wet dus massaal. Maar los daarvan wilden we na bijna 2 jaar weleens weten of consumenten er nu iets mee zijn opgeschoten. Om dat te onderzoeken, vroegen we een representatieve steekproef van 1000 Nederlanders naar hun ervaringen met cookiemeldingen en vroegen campagneleider Maurice Wessling om een reactie.

De belangrijkste uitkomsten:

50% klikt altijd op 'OK' of 'Akkoord', 25% laat dit afhangen van de website, slechts een enkeling (3%) accepteert nooit cookies;

of 'Akkoord', 25% laat dit afhangen van de website, slechts een enkeling (3%) accepteert nooit cookies; de meeste mensen (71%) willen trackingcookies kunnen weren . Slechts 11% zegt dat elke site trackingcookies mag plaatsen; van de 50% die altijd op 'OK' klikt, wil 32% van geen enkele site trackingcookies ;

. Slechts 11% zegt dat elke site trackingcookies mag plaatsen; van de 50% die altijd op 'OK' klikt, ; slechts 30% vindt dat de cookiewet hun privacy heeft verbeterd , 50% vindt van niet. Opvallend is dat beide groepen even vaak op 'OK' klikken.

, 50% vindt van niet. Opvallend is dat beide groepen even vaak op 'OK' klikken. 73% leest soms of altijd de informatie op websites over wat voor soort cookies zij plaatsen en voor welk doel ;

soms of altijd ; 27% neemt geen andere maatregelen tegen trackingcookies, 50% verwijdert af en toe cookies, 11% heeft de browser ingesteld om trackingcookies te weren, 5% gebruikt hiervoor een browserhulpje. Degenen die trackingcookies een probleem vinden, nemen nauwelijks meer aanvullende maatregelen.

Wat zeggen de uitkomsten van deze enquête over de cookiewet?

Maurice Wessling: "De cookiewet had twee doelen: consumenten beter informeren en de privacy van consumenten beter beschermen. Dat eerste lijkt gelukt. Websites geven meer en betere informatie over de cookies die ze plaatsen en wat het doel van die cookies is. Uit de enquête blijkt dat bijna driekwart die informatie ook weleens leest. De transparantie is dus echt verbeterd."

En is ook de privacybescherming verbeterd?

"Nauwelijks. De helft van de consumenten vindt dat zijn privacy niet is verbeterd. Dat wordt nog het beste geïllustreerd door het feit dat van de mensen die altijd op 'OK' klikken, een derde (32%) helemaal geen trackingcookies wil. Blijkbaar zien veel mensen die aan hun privacy hechten geen andere eenvoudige oplossing dan maar gewoon op 'OK' te klikken en af en toe alle cookies weg te gooien."

Bij sommige websites kun je je toch afmelden?

"Je bedoelt www.youronlinechoices.eu? Dat is een doekje voor het bloeden. Je moet dan uit een lijst van 100 advertentiebedrijven kiezen van wie je cookies wilt. Dat is niet te doen."

De cookiewet wordt binnenkort aangepast. Levert dat iets op voor de consument?

"Die aanpassing gaat over analytische cookies, daar hoeft geen toestemming voor te worden gevraagd. Dat lost vooral een probleem op van de websites, want zonder analysemogelijkheden is het moeilijk om een website te runnen. Maar het verandert niets aan de trackingcookies, dus consumenten schieten er verder niets mee op."

Wat moet er nu gebeuren?

"Bij de industrie ontbreekt de wil om dit probleem op te lossen. Het zal dus vanuit de politiek moeten komen. Een mogelijke oplossing is om af te dwingen dat websites altijd de keuze bieden om van de site gebruik te maken zonder trackingcookies. Nu is die mogelijkheid er vaak niet."

En als je van geen enkele site trackingcookies wilt?

"Die mensen moet je de mogelijkheid bieden om eenmalig een keuze te maken, bijvoorbeeld met een instelling in de browser."

Maar zo'n 'do not track'-knop bestaat toch al?

"Ja, als je dat instelt, stuurt de browser een verzoek naar de website om niet gevolgd te worden, maar websites negeren dat massaal. Dat moet je dan afdwingen met wetgeving."

Wat gaat de Consumentenbond nu doen?

"We zullen de politiek de uitkomsten van deze enquête onder de aandacht brengen. Hopelijk komt die dan in actie."

Hoe weer je trackingcookies?

Stel de browser zo in dat hij ‘cookies van derden’ weigert. Installeer in de browser een browserextensie als Disconnect of Ghostery. Een alternatief voor 1. en 2. dat een betere surfervaring oplevert: accepteer alle cookies, maar laat de browser ze na elkse sessie automatisch weggooien.

We hebben ook uitgebreidere stappenplannen voor cookies opruimen en blokkeren.