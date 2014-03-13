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Europees Parlement stemt voor strengere privacyregels

Nieuws
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Het Europees Parlement heeft woensdag 12 maart met een grote meerderheid nieuwe privacywetgeving aangenomen. Deze moet de bestaande wetgeving uit 1995 vervangen en beter aansluiten bij diensten op internet. De nieuwe regels zorgen voor meer rechten voor consumenten en krachtiger toezicht. Europese consumentenorganisaties hebben hier lang voor gepleit en de Consumentenbond juicht de nieuwe wetgeving dan ook toe.

Gepubliceerd op:13 maart 2014

Europese vlag

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij vinden het positief dat het Europese Parlement zich met deze betere en strengere regels voor privacy zo duidelijk aan de kant van consumenten schaart.' De wetgeving moet nog wel langs de ministers van de diverse deelstaten van de Europese Unie die het pakket nog kunnen wijzigen. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe regels van kracht worden.

Verbeteringen op een rij

  • De nieuwe regels gelden voor alle bedrijven die zich richten op consumenten in Europa, ongeacht waar het bedrijf gevestigd is of waar het privégegevens verwerkt.
  • Consumenten kunnen klachten over bedrijven in andere EU-landen altijd kwijt bij de toezichthouder in hun eigen land.
  • Toezichthouders mogen boetes gaan geven aan bedrijven. Deze kunnen oplopen tot €100 miljoen of 5% van de jaaromzet van een bedrijf.
  • Consumenten krijgen het recht om hun data te laten verwijderen of mee te nemen bij overstappen.
  • Consumenten moeten toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens en mogen die ook altijd weer intrekken.