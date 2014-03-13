Europees Parlement stemt voor strengere privacyregels

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij vinden het positief dat het Europese Parlement zich met deze betere en strengere regels voor privacy zo duidelijk aan de kant van consumenten schaart.' De wetgeving moet nog wel langs de ministers van de diverse deelstaten van de Europese Unie die het pakket nog kunnen wijzigen. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe regels van kracht worden.

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