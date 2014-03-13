Europees Parlement stemt voor strengere privacyregels

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij vinden het positief dat het Europese Parlement zich met deze betere en strengere regels voor privacy zo duidelijk aan de kant van consumenten schaart.' De wetgeving moet nog wel langs de ministers van de diverse deelstaten van de Europese Unie die het pakket nog kunnen wijzigen. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe regels van kracht worden.
Verbeteringen op een rij
- De nieuwe regels gelden voor alle bedrijven die zich richten op consumenten in Europa, ongeacht waar het bedrijf gevestigd is of waar het privégegevens verwerkt.
- Consumenten kunnen klachten over bedrijven in andere EU-landen altijd kwijt bij de toezichthouder in hun eigen land.
- Toezichthouders mogen boetes gaan geven aan bedrijven. Deze kunnen oplopen tot €100 miljoen of 5% van de jaaromzet van een bedrijf.
- Consumenten krijgen het recht om hun data te laten verwijderen of mee te nemen bij overstappen.
- Consumenten moeten toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens en mogen die ook altijd weer intrekken.