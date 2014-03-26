Geef de NVWA nu écht gezag en slagkracht

De Consumentenbond wil dat de NVWA zijn werk kan doen zonder tegenwerking uit het bedrijfsleven. Combée: 'De vleessector neemt deel aan de Taskforce Voedselvertrouwen, maar laat keer op keer zien dat het de problemen niet serieus neemt. Slechts 5 dagen geleden viel de sector de NVWA aan, omdat de NVWA concludeerde dat er veel mis is in de vleesketen. De bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bevestigen de constatering juist. Steeds weer blijkt dat de levensmiddelensector haar zaakjes niet onder controle heeft. Voor de Consumentenbond wordt het tijd dat de brancheorganisaties in de sector erkennen dat zij een probleem hebben, en dit niet blijven afwentelen op de NVWA'.

Maatregelen

De Consumentenbond pleit al langer voor een aantal maatregelen om de problemen met veiligheid en fraude in de voedselketen aan te pakken. Deze blijven overeind naar aanleiding van de analyse en conclusies van de Onderzoeksraad:

Geef de NVWA voldoende middelen om zijn taken goed te kunnen doen; het verbeterplan van VWS en EZ kondigde wel een uitbreiding van middelen en menskracht aan, maar maakt daarmee de forse, desastreuse bezuinigingen van de afgelopen 12 jaar niet goed; Een herbezinning op de plek van de NVWA onder het ministerie van EZ; Een verbeterplan voor de communicatie van de NVWA richting consumenten bij incidenten; Noem overtreders bij naam en zet ze op een zwarte lijst; Zorg voor afschrikwekkende boetes; Laat supermarkten en fabrikanten verplicht controleren op echtheid van producten, en laat ze fysiek en onaangekondigd controles uitvoeren bij toeleveranciers. Voer een meldplicht in voor supermarkten en fabrikanten die gesjoemel constateren; Zorg voor transparantere en kortere voedselketens; Verplicht de etikettering van land van herkomst op alle vlees, pluimvee en visproducten.

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