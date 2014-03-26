Geef de NVWA nu écht gezag en slagkracht

Gepubliceerd op:26 maart 2014
De Consumentenbond wil dat de NVWA zijn werk kan doen zonder tegenwerking uit het bedrijfsleven. Combée: 'De vleessector neemt deel aan de Taskforce Voedselvertrouwen, maar laat keer op keer zien dat het de problemen niet serieus neemt. Slechts 5 dagen geleden viel de sector de NVWA aan, omdat de NVWA concludeerde dat er veel mis is in de vleesketen. De bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bevestigen de constatering juist. Steeds weer blijkt dat de levensmiddelensector haar zaakjes niet onder controle heeft. Voor de Consumentenbond wordt het tijd dat de brancheorganisaties in de sector erkennen dat zij een probleem hebben, en dit niet blijven afwentelen op de NVWA'.
De Consumentenbond pleit al langer voor een aantal maatregelen om de problemen met veiligheid en fraude in de voedselketen aan te pakken. Deze blijven overeind naar aanleiding van de analyse en conclusies van de Onderzoeksraad:
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