Geef de NVWA nu écht gezag en slagkracht

Nieuws|De bevindingen in het schokkende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (26 maart 2014) over de onhygiënische en frauduleuze praktijken in de vleesketen, komen voor de Consumentenbond niet als donderslag bij heldere hemel. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'we trekken al jaren aan de bel bij minister Schippers en staatssecretaris Dijksma. Er ligt nu een verbeterplan met goede maatregelen voor de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), maar wat ons betreft worden er nog extra stappen gezet.'