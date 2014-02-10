Incassoregels voor veel consumenten grijs gebied

De Consumentenbond vroeg ruim 400 consumenten naar hun kennis over de regels rondom incasso. 67% weet niet dat voor kleine rekeningen (tot €250) de incassokosten nooit meer mogen bedragen dan €40. Ook weet ruim de helft niet dat bedrijven pas incassokosten in rekening mogen brengen nadat ze een betalingsherinnering hebben gestuurd én ze consumenten 2 weken de tijd hebben gegeven om de rekening alsnog te betalen. Van de ondervraagden heeft 40% weleens te maken gehad met een incasso.

Intimiderend

De Consumentenbond krijgt veel vragen en klachten van consumenten over te hoge of onterechte rekeningen én over de werkwijze van incassobureaus. Die werkwijze wordt vaak als dreigend en soms zelfs als regelrecht intimiderend ervaren. Consumenten die legitieme bezwaren hebben tegen een rekening, betalen vaak toch onder druk van dit soort bureaus.