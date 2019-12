NLE en Budget Energie winnaars Energiecollectief

Nieuws|Tijdens de negende energieveiling van de Consumentenbond heeft Budget Energie het scherpste bod gedaan voor een 1-jarig contract met vaste tarieven voor gas en stroom. Een huishouden met een gemiddeld verbruik * bespaart hiermee €159 per jaar. De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) bood de hoogste korting voor een driejarig contract, met een besparing voor een huishouden van €130 per jaar.

De Consumentenbond organiseert regelmatig veilingen waarbij energieleveranciers tegen elkaar opbieden om tot een zo scherp mogelijk aanbod te komen voor de deelnemers van het Energiecollectief. Bij het huidige aanbod worden er geen welkomstpremies gegeven, maar is de besparing volledig gebaseerd op lage energietarieven. Consumenten merken het voordeel dus meteen bij de eerste maandbetaling. Ook bestaande klanten van NLE en Budget Energie kunnen profiteren van het lagere tarief als ze zich inschrijven voor het Energiecollectief.Zowel leden als niet-leden van de Consumentenbond kunnen zich nog tot 24 april gratis en vrijblijvend inschrijven en krijgen daarna een aanbod afgestemd op hun persoonlijk verbruik. De Consumentenbond adviseert consumenten om zich regelmatig te oriënteren in de energiemarkt, bijvoorbeeld via een energiecollectief of energievergelijker . Consumenten kunnen voor een persoonlijk advies ook bellen met de overstapservice van de Consumentenbond via 088 66 99 088.*De geboden besparing is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 3500 kWh stroom en 1850m3 gas.