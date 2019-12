Overstappers Energiecollectief tevreden

De Consumentenbond legde tal van vragen voor aan consumenten die zich hadden ingeschreven voor het Energiecollectief van september 2014. Ook ruim 2600 mensen die zich wel hadden ingeschreven, maar uiteindelijk niet switchten, werden ondervraagd. De belangrijkste reden voor deze mensen om toch niet over te stappen, was dat ze opzagen tegen de rompslomp. Van de overstappers geeft 86% echter aan dat het overstappen zonder problemen is verlopen en in slechts een paar minuten is geregeld. Beide groepen respondenten zouden het Energiecollectief aanbevelen bij vrienden en familie. Uit de enquête blijkt tevens dat de helft van de ondervraagden het belangrijk vindt dat de aangeboden stroom groen is

Voordeel

De voordelige energiecontracten van het Energiecollectief komen tot stand via een energieveiling. Budget Energie won de laatste veiling in september 2014. Het bod voor het 1-jarig energiecontract levert een gemiddeld huishouden een besparing van €271* op. Met het 3-jarig contract bespaart een gemiddeld huishouden €193* per jaar.



*De geboden besparing is berekend op de modelcontracten van de 3 grote energieleveranciers (Nuon, Essent en Eneco) en op een gemiddeld verbruik per jaar van 3500 kWh stroom en 1850m³ gas in gasregio 4.