Succes Premiejagen: afspraken opbouw zorgpremie

Nieuws|Minister Schippers van Volksgezondheid is met zorgverzekeraars overeengekomen dat zij op uniforme wijze inzicht gaan geven in de opbouw van de basispremie zorgverzekeringen. De Consumentenbond ziet dit als een eerste resultaat van de actie #premiejagen die de Consumentenbond al twee jaar voert tegen de hoge reserves en winsten van zorgverzekeraars. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We kijken uit naar de overzichten die verzekeraars zullen publiceren en zijn benieuwd naar de zorgpremies voor 2015.'

Bart Combée: 'Wij laten met #Premiejagen al twee jaar op rij zien dat er overtollige winsten en reserves bij veel zorgverzekeraars zijn. We hebben de verzekeraars opgeroepen om hun verzekerden inzicht te geven in de besteding hiervan. Dat dit nu gaat gebeuren, zien we dan ook als een overwinning.' De uniforme opzet, het 'sjabloon', dat door het ministerie en de verzekeraars is opgesteld, laat verzekerden zien hoe de premie bij een individuele verzekeraar is opgebouwd. Op die manier kunnen consumenten zorgverzekeraars niet alleen vergelijken op de hoogte van de premie, maar ook op hoe die premie is opgebouwd en wat zij met hun winsten doen.

Acties

De Consumentenbond voert sinds september 2014 actie naar aanleiding van de hoge winsten en reserves van zorgverzekeraars en riep zorgverzekeraars op om:

De premies voor 2015 te verlagen met een verrekening per verzekerde van de winst over 2013,

De berekening van deze korting op een heldere manier uit te leggen aan hun verzekerden,

Te komen met een helder plan, waaruit blijkt hoe zij de opgebouwde,

Overtollige reserves aan de verzekerden ten goede laten komen.

Ruim 47.000 consumenten ondersteunden de actie premiejagen door hun verzekeraar een e-card te sturen.