Teleurstelling over afwijzing maatregelen voor houdbaar beltegoed

Minister Kamp (Economische Zaken) neemt geen wettelijke maatregelen om beltegoed langer houdbaar te maken. De Consumentenbond is teleurgesteld dat de minister hiermee de wens van ruim 38.000 consumenten naast zich neerlegt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Kamp dat hij bij de telecomproviders verbetering ziet en erop vertrouwt dat ze dit doorzetten. De Consumentenbond constateerde echter in juni 2014 nog dat providers te weinig deden aan het langer houdbaar maken van tegoeden.

Volgens Kamp is er het afgelopen jaar op drie vlakken veel gebeurd: er wordt maatwerk geleverd, er is een groot aanbod van onbeperkt bellen en sms'en en er is een speeddown-snelheid voor internet buiten de bundel, waarmee hoge buitenbundelkosten uitblijven. Maar alleen Vodafone kwam met een verbetering op het gebied van houdbaar beltegoed; welgeteld één abonnement, waarbij tegoed een jaar houdbaar is. Dit abonnement is ook nog eens erg beperkt: het kan alleen in combinatie met een toestel worden gekocht en heeft maar één bundel.

€68 miljoen per maand

In februari 2013 startte de Consumentenbond de actie 'Beltegoed', waarbij de Consumentenbond de Tweede Kamer opriep een einde te maken aan het vervallen van tegoeden. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De minister gaat voorbij aan de absurde praktijk waar tienduizenden consumenten tegen in opstand komen: ze betalen voor iets dat ze na een maand weer wordt afgenomen als ze het niet gebruiken. In 2013 becijferden wij dat providers hier maandelijks €68 miljoen mee verdienen.'

