Thema besparen op Huishoud- en Negenmaandenbeurs

De Consumentenbond lanceert op de Negenmaandenbeurs de derde editie van 'Beste Koop voor je Kind', een advertentievrij, halfjaarlijks magazine vol nuttige informatie voor aanstaande ouders en jonge gezinnen. In de stand van de Consumentenbond (hal 9, standnummer 111) kunnen bezoekers gebruik maken van een speciale beursaanbieding voor dit magazine.

Huishoudbeurs

Bezoekers van de stand van de Consumentenbond op de Huishoudbeurs (hal 7, standnummer 224) kunnen een gratis Bespaarkalender 2014 ophalen en meedoen aan een krasactie. Niet-leden kunnen twee maanden gratis kennismaken met de Consumentenbond en krijgen hiermee toegang tot alle tests, de Consumentengids, de wekelijkse nieuwsbrief en juridisch advies. Beide beurzen vinden plaats in de Rai in Amsterdam: de Huishoudbeurs van 15 t/m 23 februari en de Negenmaandenbeurs van 19 t/m 23 februari.