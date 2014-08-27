Thuistest printerpapier: Sorbo haalt slecht papier van de markt

Aan de thuistest deden ruim 200 consumenten mee die vier categorieën papier testen: dun mat, dik mat, dun glanzend en dik glanzend. De deelnemers maakten ieder afdrukken met vijf verschillende merken/types papier binnen één categorie en gaven een rapportcijfer voor de afdrukkwaliteit. De gebruikte printers waren van Brother, Canon, Epson of HP en daarbij werd verschillende inkt gebruikt.

Scores

In drie van de vier categorieën staat 123inkt bovenaan en Hema is in drie van de vier categorieën een goede tweede. Opvallend tevreden waren de testers over het matte, dunne 123inkt High Color fotopapier. In deze categorie constateerden de proefpersonen ook het grootste kwaliteitsverschil tussen gewoon papier en het matte fotopapier. Meer resultaten van de thuistest staan in de Consumentengids van september.