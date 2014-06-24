Vandebron en Budget Energie winnen energieveiling

Zowel leden als niet-leden van de Consumentenbond kunnen zich nog tot en met 3 juli 2014 gratis en vrijblijvend inschrijven voor het Energiecollectief en krijgen daarna een eenjarig en een driejarig aanbod afgestemd op hun persoonlijk verbruik. Tot en met 31 juli 2014 kunnen deelnemers aangeven of ze dit aanbod accepteren.

Blijven vergelijken

De Consumentenbond adviseert consumenten om elk jaar naar hun energiecontract te kijken en prijzen te vergelijken met andere aanbieders. Overstappen via een collectief of vergelijker levert vaak het grootste voordeel op, omdat energieleveranciers daar hoge kortingen bieden aan nieuwe klanten. De energievergelijker van de Consumentenbond vergelijkt aanbieders niet alleen op prijs, maar ook op klantvriendelijkheid en duurzaamheid.

*De geboden besparing is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 3500 kWh stroom en 1850m3 gas.