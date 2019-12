Vandebron en Budget Energie winnen energieveiling

Nieuws|Budget Energie en de nieuwe energieleverancier Vandebron hebben de tiende energieveiling van de Consumentenbond gewonnen. Het scherpste bod voor een eenjarig contract komt van Vandebron, die alleen in Nederland opgewekte groene stroom levert. Een gemiddeld huishouden* bespaart met dit bod €182 bij een jaarcontract met vaste tarieven voor gas en stroom. Budget Energie bood met €204 per jaar de hoogste korting voor een driejarig contract, bij het sluiten van de veiling het voordeligste driejarig contract met vaste tarieven in Nederland.