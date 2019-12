Veel klachten over Health CP, Beautycatch.com en Pureandnew.com

Nieuws|Op Klachtenkompas.nl, het klachtenforum van de Consumentenbond, zijn in korte tijd al meer dan 100 klachten over Health CP en de daarbij aangesloten sites Beautycatch.com en Pureandnew.com geplaatst. Het bedrijf uit Denemarken biedt op websites zoals Facebook goedkope proefpakketjes voor antirimpelcrèmes aan. Daarna volgt echter een peperdure vervolgzending van €165.

De klagers vinden het onduidelijk dat ze met het bestellen van een proefpakketje ook direct vastzitten aan de vervolgzending. Deze informatie staat slechts verstopt in de algemene voorwaarden, die ook nog eens in het Engels zijn. Dit is volgens de Consumentenbond niet voldoende om de vervolgzending te moeten afnemen. De vervolgzendingen moeten echt onderdeel zijn van het aanbod, en niet slechts in de algemene voorwaarden en ook nog eens in een andere taal vermeld staan.

Update 21 januari (zie hieronder vet gedrukte tekst):

Creditcard

De betaling voor de proefzending van €3 of €4 kan alleen met een creditcard, waarna het bedrijf het bedrag voor de vervolgzending ook via de creditcard afschrijft. De Consumentenbond adviseert consumenten die niet duidelijk geïnformeerd zijn en geen vervolgzendingen willen, dit te melden aan het betrokken bedrijf. Vervolgens om de afgeschreven bedragen te betwisten bij de creditcardmaatschappij en om terugboeking te verzoeken. Stuur de creditcardmaatschappij daarbij een kopie van uw mail aan het bedrijf van de vervolgzending waarin u meldt dat die zending ongewenst is.

Bekijk ook: Klachtenkompas.