Nederlandse stroom vergrijst

Eneco is van de grote leveranciers het meest duurzaam, maar scoort lager dan voorgaande jaren: een 6,2.

De organisaties beoordeelden alle 37 stroomleveranciers die actief zijn op de Nederlandse markt op duurzaamheid. Beoordeeld werden de investeringen, productie, levering en inkoop van stroom. Op basis daarvan is een ranglijst gemaakt, ingedeeld in 3 groepen: voorlopers (score 6 en hoger), volgers (4 tot 6) en vervuilers (lager dan 4).

Over de gehele linie worden de energiebedrijven in het onderzoek als minder duurzaam beoordeeld dan in 2014. Het gemiddelde eindcijfer daalde van 5,7 naar 5,5. Dat komt met name doordat de stroomproducenten meer stroom uit kolen produceerden. Goedkope kolen zijn debet aan deze ontwikkeling.

Gevestigde orde grijzer

Van de 5 grote internationale bedrijven is Eneco het meest duurzaam, maar zakt in de ranglijst: van een 6,8 in 2014 naar een 6,2 nu, en zit daarmee nog maar net bij de voorlopers. De daling komt doordat Eneco minder duurzaam inkoopt. Engie/Electrabel scoort iets beter dan vorig jaar en komt met een 5,9 dicht bij de voorlopers. Het energiebedrijf investeert onder andere in zonne- en windenergie. E.ON, Nuon en Essent verduurzamen niet en zijn in de beoordeling zelfs gezakt.

De 5 energiereuzen hebben in Nederland een marktaandeel van 75% à 80% en bepalen daarmee sterk de duurzaamheid van de Nederlandse energievoorziening. De bedrijven kunnen volgens de onderzoekers beter scoren door te kiezen voor energie uit zon, wind en duurzaam gecertificeerde biomassa. Ook energie uit gascentrales wordt als voldoende duurzaam beoordeeld.

Minder voldoendes

Er zijn ook minder duurzame voorlopers. In 2014 scoorden 9 energiebedrijven een voldoende, dit jaar zijn dat er 8. Drie energiebedrijven behalen een 10: Duurzame Energie Unie, Pure Energie en Qurrent Nederland. De 8 voorlopers bezitten een gezamenlijk marktaandeel van 21% in Nederland.



Het volledige onderzoek is te lezen in de Consumentengids van november. Via de Energievergelijker van de Consumentenbond, kunnen consumenten die voor echt duurzaam willen gaan, eenvoudig overstappen naar één van de 8 voorlopers.

