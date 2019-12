Actie tegen reclame van Ben

Ben adverteert op abri-posters met 'Ik Ben niet van het allerduurste', waar de Consumentenbond een sticker overheen plakt met 'Ben een chaos'. Een foto met de aangepaste reclame zal de Consumentenbond verspreiden via social media, zodat zo veel mogelijk consumenten weten dat er veel klachten zijn over Ben. De Consumentenbond plaatst ook bij de mobiele abonnementenvergelijker op zijn website een waarschuwing bij de Ben-abonnementen. In de vergelijker van de Consumentenbond zien mensen bij de Ben-abonnementen de melding: 'Let op! Er zijn veel klachten onder nieuwe en bestaande klanten van Ben.'

Reacties Ben en ACM

In april 2015 liet Ben al weten dat hun technische problemen waren opgelost, maar bij de Consumentenbond komen nog steeds tientallen klachten per week binnen over Ben:

verkeerde facturen;

niet-werkende diensten en simkaarten;

slechte klantenservice;

nummerbehoud dat niet goed gaat.

Ben zegt in een reactie de problemen te herkennen en te werken aan verbeteringen, maar niet te stoppen met hun reclames. De Consumentenbond had ook bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangedrongen op maatregelen tegen Ben vanwege de problemen met nummerbehoud, maar de toezichthouder ziet daar verbetering. De Consumentenbond ontvangt nog wel klachten over nummerbehoud.

