Amsterdam eerste gemeente bij Alliantie Stop kindermarketing

Gepubliceerd op:2 oktober 2015
De Consumentenbond, één van de initiatiefnemers van de Alliantie, is blij met de nieuwe partners en hoopt dat vele gemeenten het voorbeeld van Amsterdam zullen volgen.
Amsterdam wil samen met de 13 andere partners van de Alliantie bereiken dat kinderen een gezonder voedingspatroon krijgen en minder kans hebben op het ontwikkelen van overgewicht. De Alliantie streeft naar een stevig pakket aan wettelijke maatregelen om de op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen aan banden te leggen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De zelfregulering van de voedingsindustrie gaat slechts met kleine stapjes en levert onvoldoende resultaat op om kinderen echt te beschermen.'
De Alliantie dringt aan op de volgende maatregelen:
De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is in februari 2015 opgericht en bestaat uit de Consumentenbond, het Diabetes Fonds, foodwatch Nederland, de Hartstichting, de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas, de Nederlandse Obesitas Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit. Per 1 oktober 2015 is ook de gemeente Amsterdam partner van de Alliantie.
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