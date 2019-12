Amsterdam eerste gemeente bij Alliantie Stop kindermarketing

De Consumentenbond, één van de initiatiefnemers van de Alliantie, is blij met de nieuwe partners en hoopt dat vele gemeenten het voorbeeld van Amsterdam zullen volgen.

Amsterdam wil samen met de 13 andere partners van de Alliantie bereiken dat kinderen een gezonder voedingspatroon krijgen en minder kans hebben op het ontwikkelen van overgewicht. De Alliantie streeft naar een stevig pakket aan wettelijke maatregelen om de op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen aan banden te leggen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De zelfregulering van de voedingsindustrie gaat slechts met kleine stapjes en levert onvoldoende resultaat op om kinderen echt te beschermen.'

Maatregelen

De Alliantie dringt aan op de volgende maatregelen:

Het opstellen van heldere voedingscriteria: marketing gericht op kinderen mag uitsluitend voor voedingsmiddelen die een positief effect hebben op de gezondheid (dit zijn de voorkeursproducten binnen de basisproductgroepen van de Richtlijnen Voedselkeuze van het Voedingscentrum).

Op kinderen gerichte marketingmethodes - zoals het gebruik van kinderidolen, animatiefiguren, winacties, spaaracties, prijsvragen, spelletjes en dergelijke - mogen alleen nog worden ingezet voor de bovengenoemde voorkeursproducten.

De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is in februari 2015 opgericht en bestaat uit de Consumentenbond, het Diabetes Fonds, foodwatch Nederland, de Hartstichting, de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas, de Nederlandse Obesitas Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit. Per 1 oktober 2015 is ook de gemeente Amsterdam partner van de Alliantie.

