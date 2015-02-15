Nieuwe alliantie maakt vuist tegen ongezonde kindermarketing

Gepubliceerd op:15 februari 2015
De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding vindt dat ieder kind het recht heeft om op te groeien in een gezonde omgeving, waarbij een gezond voedingspatroon de norm is.
De Alliantie dringt daarom aan op de volgende maatregelen:
In Nederland heeft één op de zeven kinderen overgewicht. Marketing gericht op kinderen draagt hier voor een groot deel aan bij: het is wetenschappelijk bewezen dat deze marketing voor producten met veel (verzadigd) vet en suiker kinderen sterk beïnvloedt.
De maatregelen die de Alliantie voorstelt, leveren een bijdrage aan het voorkomen van overgewicht bij kinderen en verkleinen het risico op het ontstaan van gewrichts- en psychische problemen, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker op latere leeftijd.
De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is in februari 2015 opgericht en bestaat uit:
Lees het volledige position paper: Marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen: mag het gezonder?! op de website van de alliantie.
De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding komt ook aan het woord in het KRO-NCRV programma de Monitor op zondag 15 februari (NPO2 - 22.35 uur).