Conflict huisartsen-verzekeraar dupeert verzekerden

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is niet acceptabel dat de discussie over tarieven tussen zorgverzekeraar en zorgverleners wordt uitgevochten over de hoofden van verzekerden. Als verzekeraars op hun website aangeven dat de contracten afgesloten zijn, verwacht de klant dat dat helemaal klopt, en niet dat er nog over onderdelen onderhandeld wordt.' Voor consulten kunnen de verzekerden wel terecht, maar bijzondere verrichtingen worden patiënt doorverwezen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Dit wordt dan verrekend met het eigen risico, wat bij een behandeling in de huisartsenpraktijk niet het geval is. In Nederland is er per regio een 'preferente verzekeraar' die met zorgverleners over de contracten onderhandelt. De andere zorgverzekeraars volgen deze overeenkomst. De 500 huisartsen die weigeren een contract met VGZ te ondertekenen (met name in de regio's Noord-Holland en Limburg), hebben daardoor ook geen contract met bijvoorbeeld Zilveren Kruis en Menzis. In totaal gaat het om ongeveer 1,1 miljoen huisartspatiënten.

Bijzondere verrichtingen

Tot de bijzondere verrichtingen horen bijvoorbeeld het plaatsen van een spiraaltje of een kleine chirurgische ingreep. Wie wil weten of de eigen huisarts een contract heeft met de zorgverzekeraar, kan dat het beste bij de huisarts zelf navragen. De informatie op de websites van de zorgverzekeraars zelf is niet altijd betrouwbaar. In de 'zorgvinders' van bijvoorbeeld VGZ, CZ en DSW staan huisartsen aangemerkt als 'gecontracteerd' voor 2015, terwijl dit niet het geval is.