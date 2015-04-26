Onvoldoende informatie over beugelbehandeling

Het gaat dan over informatie met betrekking tot de verschillende behandelingsmethoden, typen beugels met bijbehorende prijskaartjes.

Dat blijkt uit de resultaten van het Meldpunt Orthokosten van de Consumentenbond, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het KRO-NCRV televisieprogramma De Monitor. Ruim een kwart van de Ondervraagden geeft aan geen offerte te hebben gekregen voorafgaand aan de behandeling, terwijl dit wél verplicht is.

De enquête op het Meldpunt Orthokosten is door 600 mensen ingevuld. Dat Meldpunt kwam er als reactie op een rapport van de NZa naar de kosten van de beugelbehandeling. Uit het rapport van de NZa blijkt dat de omzet van orthodontisten niet is gedaald, ondanks een fikse tariefsdaling (32 procent).

De Consumentenbond stelt dat de resultaten van de enquête de argumenten van de orthodontisten voor de kostenstijging ontkrachten. Volgens orthodontisten kiezen mensen bewust voor mooiere en dure beugels. De Consumentenbond vind dat uit het Meldpunt blijkt dat er voor de meeste patiënten helemaal niets te kiezen valt. De grote meerderheid zegt helemaal geen complete informatie te krijgen over de beugelbehandeling.

Ook geeft ruim een kwart van de (ouders van) beugeldragers aan vooraf geen offerte te hebben gekregen van de orthodontist. Terwijl dat verplicht is volgens de richtlijnen van de NZa.

Offerte vragen

De reacties op het Meldpunt maken duidelijk dat consumenten niet weten wat zij mogen verwachten van hun orthodontist. De Consumentenbond adviseert consumenten om hun zorgverlener te vragen om een offerte op papier en zich goed te laten voorlichten over de kosten, kwaliteit en de duur van de behandeling. Consumenten hoeven een advies niet direct over te nemen, zij kunnen altijd vragen naar mogelijke alternatieven.

Ook loont het om voor aanvang van de behandeling de afgesloten verzekeringen te checken; wat wordt door de verzekeraar vergoed en wat zijn de kosten die zelf bijbetaald moeten worden? Consumenten mogen gerust kritisch zijn, het kan ze anders onnodig veel geld kosten.

De resultaten en de reacties op de uitkomsten zijn te zien bij De Monitor, zondagavond 26 april, 22.25 uur, NPO 2.