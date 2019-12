Consumenten vinden Simyo beste mobiele telefoonprovider

Nieuws|Voor de zesde keer op rij is Simyo nummer één in de Mobiele ProviderMonitor van de Consumentenbond, gevolgd door Youfone en KPN. Ben, dat in een groot deel van 2015 werd geplaagd door administratieve problemen, eindigt onderaan.

Simyo-klanten zijn tevreden over hun provider en melden weinig storingen. Voor bellen en sms'en en voor service en dienstverlening scoort Simyo het hoogst, voor mobiel internet kregen Youfone en KPN de beste cijfers. Ben stapte over op nieuwe klantsystemen en dat zorgde voor matige scores voor service en dienstverlening en internet. Tele2-klanten zijn minder enthousiast over de kwaliteit van hun mobiel internet, met name onderweg. Ook klanten van Hollandsnieuwe, het budgetmerk van Vodafone, klaagden in oktober en november veel over mobiel internet.

Panel

Voor de Mobiele ProviderMonitor geven 5500 panelleden hun oordeel over verschillende aspecten van mobiele telefonie, zoals de gesprekskwaliteit en de kwaliteit van mobiel internet, binnen, buiten en onderweg. Ook geven ze cijfers voor de verleende service, de prijs-kwaliteitverhouding en de tarieven en voorwaarden. Daarnaast melden de deelnemers aan de monitor maandelijks hoe vaak ze last hebben gehad van een storing.

De resultaten van de Mobiele ProviderMonitor, over de periode juni tot en met november 2015, staan in de Consumentengids van januari en op Consumentenbond.nl/mobieleprovidermonitor.

Wie de abonnementen van alle providers met elkaar wil vergelijken, kan gebruikmaken van de Mobiele Abonnementen Vergelijker van de Consumentenbond.

Ook meedoen aan de ProviderMonitor? Meld je nu aan.