Energiecollectief beste aanbieder in huidige energiemarkt

Nieuws|Het 13e Energiecollectief van de Consumentenbond biedt consumenten een goedkoper energiecontract dan alle andere actuele collectieve initiatieven op dit moment. Bij de veiling bood de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) een gemiddelde besparing van €352** bij een 1-jarig contract en een jaarlijks voordeel van €269** bij een 3-jarig contract. Daarmee is de uitslag van de veiling van februari 2015 de beste aanbieding in de huidige energiemarkt*.

In het veilingmodel van de Consumentenbond, is de hoogte van de besparing voor het Energiecollectief nooit van te voren bekend. De ene keer kan de besparing hierdoor lager uitvallen dan de Energievergelijker en de andere keer wat hoger. Het is voor de tweede keer op rij dat de veiling van het Energiecollectief voordeliger is dan energievergelijkers. Met het Energiecollectief kunnen consumenten eenvoudig besparen op hun energierekening. Consumenten die, behalve op prijs, ook willen vergelijken op contractduur, duurzaamheid en klantvriendelijkheid, kunnen zich hierin verdiepen met de energievergelijker.

Kritisch

De Consumentenbond raadt consumenten aan regelmatig kritisch naar hun energiecontract te kijken. Overstappen kan lonen, doordat energiemaatschappijen hoge kortingen bieden aan nieuwkomers. Zowel leden als niet-leden van de Consumentenbond kunnen zich tot en met 19 april aansluiten bij dit Energiecollectief. Inschrijven is altijd gratis en vrijblijvend en kan via consumentenbond.nl/energiecollectief.



* Op basis van een vergelijking tussen soortgelijke initiatieven en energievergelijkers op basis van een verbruik van 3500 kWh en 1850m3.

** Gemiddelde besparing is berekend voor een 1-jarig contract met vaste tarieven en een gemiddeld verbruik van 3500 kWh en 1850 m3 in gasregio 4 (Friesland) in vergelijking met het gemiddelde van de modelcontracten van de 3 grote energieleveranciers, Nuon, Essent en Eneco.

