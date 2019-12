Glasvezel minder storingsgevoelig dan kabel en adsl

Nieuws|Gebruikers van glasvezel hebben minder vaak last van internetstoringen dan kabelabonnees en de meeste adsl-gebruikers. Dat blijkt uit de Providermonitor, een panel van meer dan 10.000 internetgebruikers die hun storingen en ervaringen regelmatig delen met de Consumentenbond. Alle onderzochte glasvezelproviders scoren volgens het panel ruim voldoende of goed.

Tussen november 2014 en april 2015 had gemiddeld 8% van de glasvezelabonnees 1 of meerdere storingen per maand. De minste haperingen hadden glasvezelklanten van Ons-BrabantNet/OnsNet/Edutel (5%). Bij kabelabonnees was het storingspercentage gemiddeld 14%, bij de adsl-providers liep het sterk uiteen per provider: van 5% (Solcon) tot 19% (Online.nl). XS4All-klanten met glasvezel zijn het meest tevreden over de internetkwaliteit, zij geven daarvoor een 8,7. Wat opvalt is dat klanten van àlle providers lage cijfers geven voor het oplossen van problemen, gemiddeld een 6,3.

Online.nl weer hekkensluiter

Provider Online.nl is al een jaar lang de hekkensluiter in de Providermonitor. Klanten van Online.nl melden maandelijks de meeste storingen (19%) én geven het laagste cijfer voor het oplossen van klachten (5,7). Ook op het klachtenplatform Klachtenkompas.nl van de Consumentenbond regent het klachten over Online.nl. De Consumentenbond sprak de provider hier meerdere malen op aan en plaatste een spandoek voor het bedrijf. Na lang aandringen van de Consumentenbond heeft Online.nl aangegeven eindelijk reële internetsnelheden te communiceren.

Alle uitkomsten van de Providermonitor staan in de Digitaalgids van juli/augustus 2015.

