Dienstverlening Online.nl faalt nog steeds

Nieuws|Provider Online.nl heeft, ondanks eerdere beloftes, zijn zaakjes nog niet op orde. De Consumentenbond krijgt op Klachtenkompas.nl nog steeds tientallen klachten per week van ontevreden klanten. De Consumentenbond gaat nu over tot actie en vraagt Online via een groot spandoek voor de Haagse vestiging van Online om te stoppen met loze beloftes en alle problemen op te lossen.

Veruit de meeste klachten gaan over de klantenservice van Online, die klanten niet verder helpt en die beloftes niet altijd nakomt. Online klanten klagen dat ze geen internetverbinding hebben en nieuwe klanten dat ze de gevraagde dienst niet geleverd krijgen. Ook zijn er vaak problemen na verhuizingen en soms komt de ingeplande monteur niet opdagen. De Consumentenbond vindt dat Online.nl moet stoppen met het maken van reclame totdat de problemen zijn opgelost.

Loze beloftes

Eind 2014 vroeg de Consumentenbond Online al om uitleg over de grote hoeveelheid aantal klachten op Klachtenkompas.nl. De Consumentenbond publiceerde ook een stappenplan en voorbeeldbrieven op zijn website om consumenten met problemen te helpen. In maart 2015 trok de Consumentenbond weer aan de bel bij Online en die beloofde de problemen beter op te lossen. De Consumentenbond ziet dat klagen op Klachtenkompas.nl zin heeft, Online lost de klachten daar wel op. Maar er komen nog veel nieuwe klachten binnen en de klantenservice is veel te afhoudend in het bieden van oplossingen.

