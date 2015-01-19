Importeurs negeren oproep voor all-in autoprijzen

Importeurs zeggen vaak dat het geld scheelt om de rijklaarmaakkosten uit de totale prijs te halen. Maar sinds begin 2013 wordt de aanschafbelasting (BPM) voor consumenten alleen gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto.

Ook geven importeurs aan dat ze de rijklaarkosten buiten de catalogusprijs laten voor de berekening van de bijtelling bij zakelijk gebruik en om de kosten inzichtelijker te maken, maar dat kan ook door ze in de geadverteerde prijs mee te nemen en ze daarnaast te specificeren.

Een ander argument - dat een lagere prijs een lagere verzekeringspremie betekent - gaat maar af en toe op. De verzekeringspremie wordt berekend met staffels en alleen als de auto door de all-in prijs in een hogere categorie valt, is de verzekeringspremie ook hoger.

All-in prijs

De Consumentenbond schreef 20 importeurs aan, die gezamenlijk bijna 100% van de nieuwe auto's in Nederland verkopen. Aan de 10 grootste importeurs deed de Consumentenbond ook een voorstel voor een all-in-prijs. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Alleen als importeurs gaan adverteren met all-in-prijzen kunnen consumenten een goede vergelijking maken tussen de verschillende aanbieders.'