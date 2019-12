KoopKracht gaat op boevenjacht

Bij elke smartphone, tablet of laptop kun je software installeren of activeren om hem op afstand op te sporen, te besturen of te blokkeren. Telefoons en tablets gebruiken gps om de plaats te bepalen en dat heeft op z'n best een nauwkeurigheid van rond de 20 meter. Bij laptops, die geen gps hebben, werkt de plaatsbepaling op basis van bekende wifi-netwerken in de buurt.

Pim Muda test met Vincent van Amerongen - hoofdredacteur Digitaalgids - één van de traceerapps om te kijken of èn hoe het werkt. Daarnaast bezoekt Pim met digitaal expert Yvo Verschoor een laboratorium om 2 Ipadhoezen te testen met een heuze valtest. Overleeft de Ipad dat?

RTV Noord-Holland heeft KoopKracht samen met de Consumentenbond ontwikkeld. In de afleveringen neemt presentator Pim Muda consumenten mee door het soms ondoordringbare woud van producten, diensten en klachten, maar zoekt ook naar oplossingen.

