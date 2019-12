Valtest 6 tablethoezen

Eerste indruk|Een tablethoes biedt in alle gevallen veel meer bescherming dan een tablet zonder hoes. Dat blijkt uit een valtest die we hebben gedaan naar 6 tablethoezen en een iPad 2. De grote winnaar is het scherm.

Samenvatting

Stel: je hebt net een nieuwe tablet gekocht en laat hem per ongeluk uit je handen vallen. Het zal niet vaak voorkomen, maar hoeveel bescherming biedt hij als het toch mis gaat? Is het verstandig om een beschermhoes te kopen? We onderzochten 6 verschillende tablethoezen en een iPad 2 om te kijken hoe goed je iPad zowel met als zonder hoes beschermd is.

Helaas kun je zo'n onderzoek niet uitvoeren zonder je handen vies te maken. We hebben dan ook alle 6 hoezen inclusief iPads en een iPad zonder hoes aan een valtest onderworpen. Om hier bruikbare informatie uit te kunnen halen, moest iedere val omzichtig uitgevoerd worden. Bekijk de video en zie hoe we dat precies gedaan hebben en welke keuzes we gemaakt hebben.

Conclusie

Op de vraag of een beschermhoes überhaupt zin heeft, kunnen we kort zijn: dat is namelijk zeker het geval. Een val van 50 centimeter (vergelijkbaar met de hoogte van een salontafel) resulteerde bij de iPad zonder hoes al in een barst in het scherm. Met 4 van de 6 beschermhoezen bleef de iPad tot een valhoogte van 120 centimeter volledig onbeschadigd. Bovendien hielden alle tablethoezen op elke valhoogte het scherm van de iPad intact.

Voor wie zich nog beter wilt wapenen, zijn de 2 geteste 'bumper covers' een uitkomst. Zij bieden allebei meer bescherming dan de andere geteste tablethoezen. Nadelen hebben deze grote hoezen echter ook. Zo zijn ze erg zwaar, lastig te bevestigen en nog lastiger weer te verwijderen. Daarom kunnen we ze eigenlijk alleen aanraden als je veel buiten bent met je iPad of als je bijvoorbeeld jonge kinderen hebt die er gebruik van maken. De overige hoezen bieden in de meeste andere gevallen in de praktijk voldoende bescherming.

Meer dan een paar keer kun je je iPad met hoes beter niet laten vallen. Alle hoezen raakten namelijk zelf ook beschadigd gedurende de test. Hun beschermende werking wordt dus steeds minder. Hoeveel valpartijen ze precies aankunnen hebben we niet getest.

Geteste tablethoezen

Tech21 Impact Mesh

Indrukwekkend uitziende maar dunne hoes die alleen de achterkant en de randen van de tablet beschermt. Hij heeft vanbinnen extra bescherming in de hoeken en de randen: dankzij een flexibel materiaal (D3O) dat hard wordt bij een impact moet hij de klap kunnen absorberen. Aan de linkerzijkant is hij open, zodat je hem kunt combineren met een smart cover. Verder is hij transparant en verkrijgbaar in 4 kleuren.

Valtest: het extra stevige materiaal van deze cover is niet alleen voor de show. Het beschermt je iPad echt beter: bij een valhoogte van 80 centimeter was er geen schade aan de iPad. Alleen op 120 centimeter kon hij een deuk in de hoek niet voorkomen.

het extra stevige materiaal van deze cover is niet alleen voor de show. Het beschermt je iPad echt beter: bij een valhoogte van 80 centimeter was er geen schade aan de iPad. Alleen op 120 centimeter kon hij een deuk in de hoek niet voorkomen. Gebruiksgemak: de hoes is erg makkelijk te bevestigen en ook weer los te maken. Hij hindert het gebruik van je iPad niet.

de hoes is erg makkelijk te bevestigen en ook weer los te maken. Hij hindert het gebruik van je iPad niet. Gewicht: 135,9 gram. Hij maakt je tablet iets zwaarder maar dat merk je pas als je hem voor langere tijd vasthoudt.

135,9 gram. Hij maakt je tablet iets zwaarder maar dat merk je pas als je hem voor langere tijd vasthoudt. Prijs: €45.

Trust Silicone Skin

Doorzichtig siliconen hoes uitgevoerd in een soort zebrapatroon die de achterkant en de randen van de tablet moet beschermen.

Valtest: ook deze hoes biedt meer bescherming dan een iPad zonder hoes, maar hij doet het een stuk minder dan de Impact Mesh. Wel is hij €30 goedkoper. Op 80 centimeter zat er al een deuk in de iPad. Een val van 120 centimeter resulteerde in een nog grotere deuk waarbij ook het scherm in de hoek wat omhoog stond.

ook deze hoes biedt meer bescherming dan een iPad zonder hoes, maar hij doet het een stuk minder dan de Impact Mesh. Wel is hij €30 goedkoper. Op 80 centimeter zat er al een deuk in de iPad. Een val van 120 centimeter resulteerde in een nog grotere deuk waarbij ook het scherm in de hoek wat omhoog stond. Gebruiksgemak: het kost enige moeite om hem om je tablet te krijgen, de hoes is niet erg flexibel ondanks het beweegbare materiaal.

het kost enige moeite om hem om je tablet te krijgen, de hoes is niet erg flexibel ondanks het beweegbare materiaal. Gewicht: 113,1 gram. Hij is erg licht en je kunt de tablet er nog steeds prima mee in de hand houden. Je merkt nauwelijks dat hij eromheen zit.

113,1 gram. Hij is erg licht en je kunt de tablet er nog steeds prima mee in de hand houden. Je merkt nauwelijks dat hij eromheen zit. Prijs: met een prijs van ongeveer €15 is dit de goedkoopste hoes in de test.

Speck FitFolio (Sprinkle Twinkle)

Hoes die bestaat uit 2 delen: een hard plastic back cover en een cover voor het scherm (folio). Je kunt verschillende uitvoeringen vinden, allemaal met een eigen patroon op de front cover.

Valtest: vergelijkbaar met de Impact Mesh. Op 80 centimeter was er geen zichtbare schade aan de iPad en op 120 centimeter alleen een deuk in de hoek.

vergelijkbaar met de Impact Mesh. Op 80 centimeter was er geen zichtbare schade aan de iPad en op 120 centimeter alleen een deuk in de hoek. Gebruiksgemak: je iPad is er makkelijk in te klikken. Hem er weer uit halen kost iets meer moeite maar gaat nog steeds relatief makkelijk. Als je hem vasthoudt met de front cover opengeklapt (zodat je het scherm kunt bedienen) zit het uitstekende klemmetje wel wat in de weg. Je kunt hem ook in verschillende standen neerzetten maar erg stevig is hij niet. Je iPad schuift snel onbedoeld uit z'n stand. Praktisch is hij dus niet.

je iPad is er makkelijk in te klikken. Hem er weer uit halen kost iets meer moeite maar gaat nog steeds relatief makkelijk. Als je hem vasthoudt met de front cover opengeklapt (zodat je het scherm kunt bedienen) zit het uitstekende klemmetje wel wat in de weg. Je kunt hem ook in verschillende standen neerzetten maar erg stevig is hij niet. Je iPad schuift snel onbedoeld uit z'n stand. Praktisch is hij dus niet. Gewicht: 221,9 gram. Het plastic is licht maar de front cover maakt hem aan de zware kant. Het is duidelijk merkbaar als je de tablet vast houdt.

221,9 gram. Het plastic is licht maar de front cover maakt hem aan de zware kant. Het is duidelijk merkbaar als je de tablet vast houdt. Prijs: €30 à €40.

Apple Smart Case

De standaard smart case van Apple zelf is een combinatie van de bekende smart cover en een erg dunne en flexibele back cover.

Valtest: net als de Trust kan deze hoes je tablet niet helemaal vrijhouden van schade op 80 centimeter. In onze test zat er na de val van die hoogte al een klein deukje in de iPad. Op 120 centimeter was de deuk in de hoek nog iets groter.

net als de Trust kan deze hoes je tablet niet helemaal vrijhouden van schade op 80 centimeter. In onze test zat er na de val van die hoogte al een klein deukje in de iPad. Op 120 centimeter was de deuk in de hoek nog iets groter. Gebruiksgemak: voor een Apple product valt het installatiegemak wat tegen. Je moet flink duwen om de tablet in de cover te krijgen. Hetzelfde geldt voor het losmaken. En elke keer als je de front cover van het scherm wilt halen om de iPad te bedienen moet je flink peuteren. Als dat eenmaal is gelukt, kun je de tablet verder wel prima bedienen. Je kunt hem, net als de smart cover, verticaal neerzetten maar dan staat hij niet erg stabiel.

voor een Apple product valt het installatiegemak wat tegen. Je moet flink duwen om de tablet in de cover te krijgen. Hetzelfde geldt voor het losmaken. En elke keer als je de front cover van het scherm wilt halen om de iPad te bedienen moet je flink peuteren. Als dat eenmaal is gelukt, kun je de tablet verder wel prima bedienen. Je kunt hem, net als de smart cover, verticaal neerzetten maar dan staat hij niet erg stabiel. Gewicht: 157,7 gram. Voor een cover met voor- en achterkant is hij nog vrij licht. Hij is niet veel zwaarder dan de standaard smart cover.

157,7 gram. Voor een cover met voor- en achterkant is hij nog vrij licht. Hij is niet veel zwaarder dan de standaard smart cover. Prijs: €45, verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Gumdrop Drop Tech

Drop Tech is 1 van de 2 bumper covers. Hij bestaat uit 2 delen: een forse maar flexibele rubberen back cover uitgevoerd in een soort autoband motief en een doorzichtig plastic screen protector.

Valtest: hij doorstond onze tests op 80 en 120 centimeter vrijwel zonder problemen. Alleen op 120 centimeter bleef er een minuscuul en bijna onzichtbaar krasje achter op de tablet. De bumper covers hebben we ook getest op 180 centimeter en na een val op die hoogte zat er wel een klein deukje in de hoek van de tablet.

hij doorstond onze tests op 80 en 120 centimeter vrijwel zonder problemen. Alleen op 120 centimeter bleef er een minuscuul en bijna onzichtbaar krasje achter op de tablet. De bumper covers hebben we ook getest op 180 centimeter en na een val op die hoogte zat er wel een klein deukje in de hoek van de tablet. Gebruiksgemak: bumper covers zijn sowieso meestal wat lastiger te bevestigen en in die context valt het met de Drop Tech nog wel mee, maar je moet er wel voor zitten. Het is geen cover die je even snel eraf haalt. Als hij er eenmaal omheen zit, kun je de iPad prima bedienen. De screen protector is niet zo fijn als het aanraakscherm zelf, maar het volstaat zolang je geen lange e-mails hoeft te tikken.

bumper covers zijn sowieso meestal wat lastiger te bevestigen en in die context valt het met de Drop Tech nog wel mee, maar je moet er wel voor zitten. Het is geen cover die je even snel eraf haalt. Als hij er eenmaal omheen zit, kun je de iPad prima bedienen. De screen protector is niet zo fijn als het aanraakscherm zelf, maar het volstaat zolang je geen lange e-mails hoeft te tikken. Gewicht: 314,8 gram. Het grote nadeel van bumper covers is dat ze erg zwaar zijn. De Drop Tech is hierop geen uitzondering: samen met de cover woog de iPad 2 ongeveer 900 gram. Dat is zo'n 40% zwaarder dan zonder cover.

314,8 gram. Het grote nadeel van bumper covers is dat ze erg zwaar zijn. De Drop Tech is hierop geen uitzondering: samen met de cover woog de iPad 2 ongeveer 900 gram. Dat is zo'n 40% zwaarder dan zonder cover. Prijs: €55 à €60 (verkrijgbaar in verschillende kleuren).

Otterbox Defender

De Defender is de meest uitgebreide en tevens de duurste cover in de test. Hij heeft maar liefst 4 onderdelen: een plastic back cover en daaromheen nog een rubberen cover, een screen protector en nog een plastic back cover die fungeert als stand.

Valtest: met al die extra bescherming is het geen wonder dat deze cover het beste door de valtest komt. Zowel op een valhoogte van 80 als op 120 centimeter is er geen schade te ontdekken aan de tablet. Na een val van 180 centimeter zit er een heel klein krasje in de hoek van de tablet, maar die is nauwelijks zichtbaar.

met al die extra bescherming is het geen wonder dat deze cover het beste door de valtest komt. Zowel op een valhoogte van 80 als op 120 centimeter is er geen schade te ontdekken aan de tablet. Na een val van 180 centimeter zit er een heel klein krasje in de hoek van de tablet, maar die is nauwelijks zichtbaar. Gebruiksgemak: het bevestigen is al geen pretje, maar het losmaken van de cover is helemaal een drama. Reken op kapotte nagels en pijnlijke duimen. Hij is bijna niet los te krijgen. Wel kun je het scherm van de tablet en zijn fysieke knopjes goed bedienen. De bijbehorende standaard is bovendien de enige in de test die je tablet wel gewoon laat staan (en in 2 standen).

het bevestigen is al geen pretje, maar het losmaken van de cover is helemaal een drama. Reken op kapotte nagels en pijnlijke duimen. Hij is bijna niet los te krijgen. Wel kun je het scherm van de tablet en zijn fysieke knopjes goed bedienen. De bijbehorende standaard is bovendien de enige in de test die je tablet wel gewoon laat staan (en in 2 standen). Gewicht: 509,7 gram (328,4 zonder houder). De zwaarste cover in de test: samen met iPad weegt hij ongeveer 1,1 kilogram. Zonder standaard is hij ongeveer even zwaar als de Drop Tech.

509,7 gram (328,4 zonder houder). De zwaarste cover in de test: samen met iPad weegt hij ongeveer 1,1 kilogram. Zonder standaard is hij ongeveer even zwaar als de Drop Tech. Prijs: €80.

Over de test

Eind 2013 nam de Consumentenbond 6 tablethoezen onder de loep in een valtest. Deze zijn in te delen in 3 categorieën:

Hoezen die alleen de achterkant en de randen beschermen. Folio's die ook de voorkant van de tablet beschermen. Bumper cases: grote en zware hoezen die maximale bescherming bieden.

We gebruikten de hoezen in combinatie met een iPad 2: een tablet met een gewicht van 601 gram.

Valhoogtes

Belangrijk was dat de valhoogtes overeenkwamen met dagelijkse situaties:

Een hoogte van 80 centimeter is bijvoorbeeld te vergelijken met een eettafel.

120 centimeter is ongeveer even hoog als wanneer je staat met de tablet in je handen.

De bumper covers lieten we ook vallen vanaf 180 centimeter, grofweg de hoogte van een kast.

Externe omstandigheden

Om conclusies te kunnen trekken uit de test, onderwierpen we de hoezen aan de meest extreme omstandigheden ('worst case'-scenarios). Zo was de ondergrond van hard materiaal en lieten we de tablets vallen op de hoek. Het zwaartepunt lag hierbij steeds zoveel mogelijk recht boven de hoek voor een maximale impact. Als een tablethoes in deze omgeving op 120 centimeter je tablet beschermt, dan moet hij daar in elke andere omgeving op dezelfde valhoogte ook in slagen. Je kunt ervan uitgaan dat eenzelfde test op bijvoorbeeld een vloerkleed tot minder schade zal leiden.

Val

We koppelden elke hoes met een iPad en lieten ze vervolgens 3 keer vallen, elke keer op een andere hoek. Na iedere val beoordeelden we de fysieke schade aan zowel de tablet als de tablethoes zelf. Verder bekeken we of de tablet nog functioneerde: deden de verbindingen, het aanraakscherm en de knoppen het nog?

Waarom de iPad (2)?

iPad staat symbool voor alle tablets. De iPads zijn de eerste grootschalig geproduceerde tablets voor de consument en zijn nog altijd in veel huishoudens te vinden. Hoewel hij niet meer de nieuwste is, ligt ook de iPad 2 nog gewoon in de winkel. We kozen bijvoorbeeld niet voor de nieuwe iPad Air omdat deze een stuk lichter is dan de gemiddelde tablet en daarmee minder representatief is in een valtest. De iPad 2 komt met een gewicht van 601 gram meer in de buurt van het gemiddelde van een 9,7/10-inch tablet.

