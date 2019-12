Eerste indruk|Een iPad is best een duur apparaat. Met een 'tablet bumper', een extra robuuste case, kun je je iPad beschermen tegen schade door valpartijen. Wij bekeken er drie voor uiteenlopende doelgroepen.

Drie tablet bumpers: review

De drie uiteenlopende bumpers die wij bekeken zijn geschikt voor de iPad 2 en 'de nieuwe iPad' (3e of 4e generatie). Deze iPads zijn de beste verkochte tablets. Voor andere tablets, zoals de Samsung Galaxy Tab en de Google Nexus 7, zijn ook bumpers verkrijgbaar. De keus is wel minder groot; zie de websites van de bumperfabrikanten voor een actueel overzicht.

iGuy (€35)

Geschikt voor iPad 1 t/m 4

De iGuy van producent Speck heeft de vorm van een felgekleurd mannetje en is bedoeld voor gebruik door jonge kinderen. De tablet bumper is makkelijk om de iPad heen te vouwen (alle iPad-modellen behalve de iPad mini).

De iGuy staat door het nogal zachte, rubberachtige materiaal wankel op zijn voetjes. Maar als je een tv-app installeert van je digitale tv-provider kun je best tvkijken met de iGuy rechtop, aan het voeteneind van je bed (tenzij je een heel zachte, schuin doorzakkende matras hebt, natuurlijk). Het iPad-geluid wordt via een inkeping voldoende doorgelaten.

Een aandachtspunt: de iGuy laat h et scherm van de iPad onbedekt. Het iPad-scherm blijft dus kwetsbaar voor krassen. En als de tablet face down op een speelgoedje of een ander hard voorwerp op de grond valt, kan het scherm barsten.

We hebben een iPad in iGuy een aantal keren van een tafel laten vallen zonder oneffenheden op de landingsplaats: een houten vloer. De tablet functioneerde hierna zonder mankementen.

Een keerzijde van de heel dikke behuizing is dat de knopjes voor geluid en de aan/uit-knop via diepe, nauwe inkepingen zijn te bedienen. Met kleine vingertjes lukt dat vast makkelijker dan met volwassen handen.

Resumerend: bij een niet te extreme valpartij zal de iGuy waarschijnlijk doen waarvoor hij gekocht is: je iPad heel houden. Maar kinderen moeten dan niet hun speelgoed op de vloer laten slingeren. Het scherm blijft kwetsbaar voor krassen.

Er is inmiddels ook een versie van de iGuy voor de iPad mini (nog niet bekeken).

Targus Versavu (€50)

Geschikt voor iPad 2, 3, 4

De Targus Versavu is een stijlvolle, leather look (and feel) case die de zakelijke tabletgebruiker zal aanspreken. Hij is een stuk dikker dan de traditionele Smart cover van Apple (die ook ca. €50 kost), maar deze Versavu beschermt completer: zowel de iPad als het iPad-scherm. De flap die het scherm afdekt tijdens transport kan bovendien met een stevige elastische band worden vastgezet.

Helaas is het scherm niet beschemd als de iPad onverwacht van tafel valt; als de schermflap los zit. Het hardplastic minieme randje waarmee de Targus-case zich aan de iPad vastklemt beschermt in dat geval alleen de behuizing. Met de flap dicht overleefde onze iPad wel een aantal - opzettelijke - valpartijen op een houten vloer.

Een belangrijk pluspunt: de Versavu is ook een tabletstandaard, waarin de iPad rechtop kan staan en dat onder een hoek naar keuze; er zijn drie inkepingen voor schuin tot meer rechtop. Door een ingenieus draaisysteem in de case kan de iPad zowel staand als liggend (landscape stand) rechtop staan. Het 'wiel' in de case heeft een opening waardoor het Applelogo zichtbaar blijft als de iPad opgeborgen is. Slim!

Rechtop in de tabletstandaad kun je prima websurfen of een lang document lezen, terwijl bijvoorbeeld tvkijken goed in landscape stand gaat. In de meest schuine stand kun je ook best aardig typen met de Versavu-iPad-combinatie op tafel of op schoot. Bijvoorbeeld in het vliegtuig.

De uitsparingen en openingen in de case voor de knopjes, schuifjes, speaker, et cetera, zitten op de goede plek, dus de iPad blijft goed te gebruiken.

Kortom: de Targus Versavu is een relatief betaalbare, 'zakelijke' case, maar hij beschermt het iPadscherm niet bij alle onverwachte valpartijen. Hij is wel prima geschikt voor veilig transport van de iPad en laat de tablet handig rechtop zetten.

Gumdrop Drop Tech Series (€60)

Geschikt voor iPad 2, 3 en 4

De Drop Tech Series van Gumdrop is waarschijnlijk de m eest beschermende tablet bumper van het drietal. De reden: hij wordt geleverd inclusief een transparante schermbedekking ('display protection').

De hele case bestaat uit wel drie delen:

de genoemde transparante schermbescherming van flexibel plastic;

een hard-plastic frame;

een daaromheen te vouwen gummi-achtige, schokabsorberende behuizing. Deze geeft de iPad het uiterlijk van een 'autoband'. Daar gaat je design statement!

De constructie kost een paar minuten en wat gewring voor het allemaal goed zit, maar dan voelt de iPad wel veilig. Hij maakt de tablet wel 330 gram zwaarder. Ondanks de dikke behuizing blijven de iPad-knopjes goed te bedienen.

Uiteraard hebben we ook in deze bumper een iPad een paar keer van tafel laten vallen. De tablet konden we ongeschonden van de vloer oprapen. We durven hem alleen nog niet met het scherm naar beneden op de hoek van de tafel laten vallen, of op een hard voorwerp op de grond, ondanks de glasbescherming. Een tabletreparateur vertelde de reviewer dat een dunne plastic bescherming (zoals deze) het scherm wel tegen krassen beschermt maar minder goed tegen 'echt geweld'; stevige botsingen met harde voorwerpen. Wij kunnen ons daar iets bij voorstellen.

De glasbescherming is - zoals gezegd - een los element en kan apart worden gekocht om een bekrast exemplaar te vervangen.

Opvallend is dat op sommige plekken een klein luchtlaagje ontstaat tussen schermplaat en scherm, waardoor op die plekken het tikken wat meer geluid maakt en de invoer soms wat minder nauwkeurig is. Of dat een exemplarisch of structureel probleem is, kunnen we niet zeggen.

De Gumdrop zorgt er niet voor dat de iPad rechtop blijft staan, zoals met de andere twee bumpers. Je moet de zware combinatie (richting een kilo!) dus in de hand of in ieder geval zelf rechtop houden. Dat kan een nadeel zijn. Ook het prijskaartje is niet mals.

Meer over de verkrijgbaarheid van deze tablet bumpers bij de pagina met de specificaties en winkelinformatie.

